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菜刀搧臉、扯髮撞牆 孽子打死母判8年1月

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

屏東已離婚的劉姓男子前年12月疑不滿翁姓母親向其他家人投訴被他毆打、竊取手機，凌晨3點多氣得去母親家，涉持菜刀搧她的臉，恐嚇「在亂講話要給妳死」，更扯她頭髮去撞牆、用腳狠踹後離去，當晚6點多翁婦被發現陳屍床上。全案二審考量劉認罪，依犯傷害直系血親尊親屬致死罪，判8年1月徒刑。可上訴。

判決指出，劉男（37歲）離婚、育有1女已被安置到社福機構，從小由祖父母養育，與母親本來就感情不睦，時常爭吵有衝突。案發時翁婦的同居人透露，翁婦曾嫁了3個老公、生3個兒子，劉是第2個兒子。

全案發生於前年底，劉男因不滿翁姓母親（56歲）向他同母異父的弟弟、祖母等人投訴，遭他毆打及竊取手機等事情，劉相當不滿，2018年12月6日凌晨3點多前往母親的屏東市住處，用菜刀的刀面搧她的臉，並恐嚇「以後再亂講話要給妳死」，還扯她頭髮去撞牆壁多次，出腳狠踹踢，直到4點50分才停手，劉便返回同一條巷子的自己住處。

翁姓婦人當晚6點半被同居人發現倒臥床上，已經明顯死亡，檢警相驗發現她死因為頭部外傷、硬腦膜下腔出血，腦挫傷，腦髓凹陷及腫脹，隨即將劉逮捕。劉辯稱，母親當下人好好的，也沒有說不舒服，應是延誤就醫所導致死亡。

不過法醫鑑定報告指出，翁婦頭部外傷應是遭抓頭髮撞牆、菜刀拍打頭臉，且即使有即時就醫，仍可能造成死亡，一審法官認定劉明德犯傷害致死罪，且對象為直系血親尊親屬依法加重刑責，並痛批他「逆於人倫」，考量他認罪，翁婦同居對此案表示無意見，判8年徒刑。

劉姓男子上訴後，二審合議庭認為他5年內犯侵占、詐欺等案件遭判刑，甚至出監後4個月又犯本案，可見未有教化效果，需再延長矯正期間，以助他重返社會，依刑法第47條第1項再加重刑度，改判8年1個月。

屏東劉姓男子前年12月涉持菜刀搧翁姓母親的臉，更扯頭髮去撞牆、用腳狠踹，導致陳屍床上死亡，當時有網友PO臉書指他打死母親。記者林伯驊／翻攝
屏東劉姓男子前年12月涉持菜刀搧翁姓母親的臉，更扯頭髮去撞牆、用腳狠踹，導致陳屍床上死亡，當時有網友PO臉書指他打死母親。記者林伯驊／翻攝

恐嚇 離婚

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