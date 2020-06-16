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不滿被查辦毒品案 男北檢砸碎「檢察長」酒瓶洩憤觸法

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

鍾姓男子曾涉及毒品案件，對台北地檢署與承辦檢察官心生不滿，在去年5月間拿裝有酒精、瓶蓋寫上時任檢察長邢泰釗、承辦檢察官姓名的酒瓶，前往北檢、最高檢察署放置、丟碎洩憤，遭依涉恐嚇公眾罪送辦。台北地檢署考量鍾男認罪，給予緩起訴處分，期間3年，須支付公庫2萬元。

檢方調查，鍾男因曾涉及毒品案件，對北檢及承辦檢察官心生不滿，去年5月16日下午3點45分許，騎U-BIKE到北檢側門附近花圃，放置裝有酒精、瓶蓋寫有「邢泰釗」、「林淑玲」、「許鈺茹」姓名的三個酒瓶，欲表達其情緒。

未果，18日下午5點50分許，鍾男騎U-BIKE到北檢大門前行進坡道處，將裝有酒精、瓶蓋寫有「邢泰釗」、「林淑玲」姓名的兩個酒瓶，丟擲在地上使玻璃瓶碎裂、酒精散溢。

鍾男旋即轉往貴陽街最高檢前門口，將瓶蓋上寫有「許鈺茹」姓名的酒瓶砸碎。經警方調閱監視器畫面，查出鍾男身分，由北檢政風室簽分偵辦。鍾男對犯行坦承不諱，且與證人證詞相符。檢方認為鍾男以此加害身體危險的方式恐嚇公眾已觸法。

檢方審酌鍾男因對司法程序欠缺理解，以致有所誤解而失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，考量行為所生危害非鉅，給予緩起訴處分，期間3年，須支付公庫2萬元。

鍾姓男子曾涉及毒品案件，對台北地檢署與承辦檢察官心生不滿，在去年5月間拿裝有酒精、瓶蓋寫上時任檢察長邢泰釗、承辦檢察官姓名的酒瓶，前往北檢、最高檢察署放置、丟碎洩憤，遭依涉恐嚇公眾罪送辦。圖／本報資料照。
鍾姓男子曾涉及毒品案件，對台北地檢署與承辦檢察官心生不滿，在去年5月間拿裝有酒精、瓶蓋寫上時任檢察長邢泰釗、承辦檢察官姓名的酒瓶，前往北檢、最高檢察署放置、丟碎洩憤，遭依涉恐嚇公眾罪送辦。圖／本報資料照。

酒精 檢察官 邢泰釗

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