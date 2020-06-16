影／總統府蘇嘉全弔唁許崑源 代表總統致意

總統府秘書長蘇嘉全今天上午到高雄市立殯儀館，弔唁墜樓身亡的高雄市議長許崑源。他默默進高雄市殯景行廳，停留不到5分鐘即離去。高雄市副議長陸淑美陪同他走出景行廳，在他上車離去後，陸淑美說他曾向家屬表達「是代表總統來的」。

今天上午10點39分，蘇嘉全戴著口罩，抵達高雄市立殯儀館景行廳許崑源的靈堂，進靈堂行禮後，上午10點42分便上車離去。

蘇嘉全面對媒體記者詢問，「是不是代表蔡英文總統來的？」他僅雙手合十說「謝謝」。記者再問「有關補選高雄市長的人選？」他仍雙手合十再說「謝謝喔」，不再講任何話，僅與陸淑美相互鞠躬便快速上。