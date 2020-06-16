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自家黑狗搞成花狗 他3刀殺死潑漆者判關12年定讞

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

男子程坤景長期露宿街頭，前年10月不滿周姓男子拿油漆潑他和飼養2隻狗，一氣之下拿剪刀埋伏3刀把周刺死。一審依殺人罪判刑18年，二審認為程沒有殺人犯意，改依傷害致死罪判12年徒刑；最高法院駁回上訴定讞。

程坤景和周男靠打零工維生，居無定所，多半睡在三重一處公園，彼此認識，也會一起喝酒，但前年10月，兩人為了睡覺的位置起了爭執，衝突引發殺機。

前年10月17日晚間，程和他養的小狗遭人潑漆，事後得知是周所為，隔日凌晨持替小狗修毛的剪刀在街道尋找對方身影，最後在三重區龍門路找到人，隨即朝對方猛刺3刀。周因為左側鎖骨處遭刺傷，傷及鎖骨下的動靜脈，大量出血導致出血性休克，緊急送醫後仍不治。

程坤景承認有拿剪刀攻擊，但否認殺人犯意，辯稱沒有刺向對方鎖骨部位，不知道傷勢何來，但行凶過程全被監視器拍下，說法未被採信。新北地院一審調查，程行凶當下，現場光線充足，可辨識人體各部位，但他仍朝周的頸部等脆弱部位攻擊，且周鎖骨的致命傷深度幾乎跟剪刀刀刃長度相同，下手甚重，毫無節制，認定程坤景是為了尋仇而行凶，衡量他犯後不認罪，未與周的家屬和解，判刑18年。

但高院二審認為，程和周是不熟識的遊民，沒有深仇大恨，而剪刀「也不是大行凶器」，行凶時間只有5秒，從潑漆到行刺僅2小時，程辯稱「無殺人之意」並非不可信，認為程的行為屬傷害致死罪，減為12年徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。

程坤景飼養的黑狗被潑白色油漆。圖／聯合報系資料照片
程坤景飼養的黑狗被潑白色油漆。圖／聯合報系資料照片

殺人 潑漆 遊民

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