男侵占遺失物出庭 竟腳踹座椅拳毆法警遭起訴
北市一名蔡姓男子去年4月間侵占在公車站撿到的皮夾挨告，出庭時情緒不穩欲徒手翻倒台北地檢署二樓休息區座椅，還出手歐傷法警而被依現行犯送辦。檢方調查後，依侵占遺失物、妨害公務等罪嫌將他起訴。
檢方調查，去年4月10日凌晨，蔡男騎腳踏車行經北市文山區某公車靠站處，看見地上有人的皮夾遺失，伸手撿起皮夾打開清點，再放在腳踏車前方置物籃內而離去。經朱姓失主報警，警方調閱監視器循線查出蔡男涉案，將他移送法辦。
檢察官定於去年6月17日上午10時傳喚蔡男出庭。蔡男當時在北檢二樓休息區等候應訊，情緒不佳用腳踹座椅，法警見狀上前安撫，但他竟變本加厲持續用腳踢擊座椅，更徒手欲翻倒座椅。
該名法警急忙電呼兩名值勤法警趕來處理。雙方發生拉扯，蔡男出手致莊姓法警右側臉頰顴骨、右手中指第二指節受傷。蔡男被法警制伏後，依現行犯解交內勤檢察官處理，偵辦後依法起訴。
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