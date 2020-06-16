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與子A節能補助背刑責 保全父悲情上訴獲緩刑

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

政府推辦節能家電補助行之有年，但高雄市林姓父子卻偷偷假造購買變頻冷氣、雙門冰箱等電器發票，又上網列印知名大廠保證書知名大廠保證書，抱著一疊假資料申請節能補助得逞，騙到1萬2千元補助金。橋頭地院原依偽造文書罪，各判林姓父子3月徒刑、得易科罰金，但林父上訴求輕判，法院給予他緩刑2年，仍可上訴。

林父上訴苦稱，目前從事保全工作，薪資不高，不但要扶養年邁老母親、罹患帕金森氏症的妻子，還有年僅7歲的小孫子，原本簡易判決量刑負擔過重；況且，再先前案件審理期間，就已經與經濟部能源局成立調解，現已都履行完畢，主張請求從輕量刑。

林父上訴主張從輕量刑，但合議庭認為，原審量刑並無違誤，駁回上訴，維持有期徒刑3月、得易科罰金9萬元，但考量林應無再犯之虞，給予緩刑機會，宣告緩刑2年，仍可上訴；兒子共涉偽造文書部分，未上訴，判決確定。

2016年間，林姓父子明明沒添購新電器，卻貪圖能源局節能補助，兩人合謀，由兒子從上網下載免用統一發票收據格式，在收據上捏造向某公司購買液晶顯示器2台、變頻冷氣3台、143公升雙門冰箱1台等品項，接著複印電製品保證書，分別填上電器型號、購買日期。

接著，父子倆一同前往中華電信服務中心，由林父填寫購置節能產品補助申請表，隨表附上台電繳費單通知單、及一疊假造的收據、保證書，向承辦人員辦理現金補助。不知情的承辦人員誤信為真，當天就交付1萬2千元給林父。

然而，林姓父子冒領補助還是紙包不住火，造假情事一曝光，兩人在檢警訊問時均坦承犯行，並與經濟部能源局以1萬2千元達成調解。橋頭地院原審依偽造文書罪，各判處林姓父子有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

高雄市林姓父子假造購買電器資料，冒領政府節能補助1萬2千元，涉共犯偽造私文書罪，遭橋頭地院判刑。示意圖／報系資料照
高雄市林姓父子假造購買電器資料，冒領政府節能補助1萬2千元，涉共犯偽造私文書罪，遭橋頭地院判刑。示意圖／報系資料照

偽造文書 統一發票

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