快訊

影／宛如電影情節！急押解人犯 高雄警車騰空飛起

北京疫情指向進口生鮭魚？台大名醫分析真正原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鎚殺外婆和叔公夫婦3人有教化可能 二審仍判無期徒刑

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

男子郭濬毅被控於2018年因行竊失風，涉嫌持鐵鎚連殺外婆和叔公夫婦3人，一審以郭有悔意、有再社會化可能，依殺害直系血親尊親屬罪、強盜殺人等罪判他無期徒刑、褫奪公權終身，台南地檢署認郭選擇以殘酷手段相繼殺害3位至親，可認郭毫無人性，罪無可逭，提起上訴。台南高分院今天上午9時30分宣判，仍維持一審判決。

41歲郭濬毅於2018年5月10日，到77歲叔公李清祥家位於台南市南化區家中聊天，趁機進入臥室行竊財物，尚未得手就被發現，遭到外叔公斥責。郭不甘心，竟到轎車拿出鐵鎚後，返回外叔公家重擊頭部致死，郭離去時被76歲嬸婆李蘇靜發現，又打死嬸婆。

住隔壁的83歲外婆李胡木哖聽到聲響，進門發現郭殺人，表示要報警，郭再持鐵鎚攻擊外婆致死，並搜刮屋內5000多元後逃離現場，將作案用的鐵鎚丟棄在附近山坡，接著返回永康住處，將血衣丟至住家外垃圾桶後呼呼大睡。第二天，外婆鄰居上門送青草茶，發現有異後進屋查看，赫然發現3人慘死，趕緊報案，檢警調查後循線逮捕郭嫌，他才俯首認罪。

台南地院一審認為，郭沒有前科，犯後表示悔悟，被害人家屬與郭也有親屬關係，都未提出告訴或求處極刑，3名被害人都已死亡，如郭處以極刑，對其家庭及其他親屬勢將造成更大傷害。郭經矯治有再社會化的高度可能性，審酌聯合國兩公約，所有人皆享有生命權，判郭無期徒刑。殺人部分二審仍維持一審判決。

台南南化三死命案，台南高分院今天二審宣判。圖／本報資料照片
台南南化三死命案，台南高分院今天二審宣判。圖／本報資料照片

殺人 強盜

延伸閱讀

鐵路警命案二審 檢辯攻防精神鑑定

連千毅延押首獲解除禁見 一審將最後一次開庭

喝咖啡遭陌生人毆左眼幾乎失明 男求償超商255萬敗訴

路面坑洞害她跌骨折？ 一審判國賠16萬 二審逆轉免賠

相關新聞

鎚殺外婆和叔公夫婦3人有教化可能 二審仍判無期徒刑

男子郭濬毅被控於2018年因行竊失風，涉嫌持鐵鎚連殺外婆和叔公夫婦3人，一審以郭有悔意、有再社會化可能，依殺害直系血親尊...

自家黑狗搞成花狗 他3刀殺死潑漆者判關12年定讞

男子程坤景長期露宿街頭，前年10月不滿周姓男子拿油漆潑他和飼養2隻狗，一氣之下拿剪刀埋伏3刀把周刺死。一審依殺人罪判刑1...

男侵占遺失物出庭 竟腳踹座椅拳毆法警遭起訴

北市一名蔡姓男子去年4月間侵占在公車站撿到的皮夾挨告，出庭時情緒不穩欲徒手翻倒台北地檢署二樓休息區座椅，還出手歐傷法警而...

與子A節能補助背刑責 保全父悲情上訴獲緩刑

政府推辦節能家電補助行之有年，但高雄市林姓父子卻偷偷假造購買變頻冷氣、雙門冰箱等電器發票，又上網列印知名大廠保證書知名大...

在超商前逞一己私慾 當著她朋友蹲下伸魔爪

女子小蘋（化名）今年初在中市某超商前，與兩名友人聊天時，突遭男子阿倫（化名）摸大腿、下體，嚇得她尖叫不斷，迅速將他推開，...

李承翰姊夫 獲選全國模範警

昨天是警察節，總統蔡英文前往警政署表揚廿八位「模範警察」， 她嘉許警察在治安及防疫的優秀表現 ，尤其疫情期間成功守住國人...

鐵路警命案二審 檢辯攻防精神鑑定

鐵路警察李承翰執勤殉職案，台南高分院昨天開準備程序庭，李母張秀珍因為丈夫李增文今天舉行告別式，並未出庭；嫌犯鄭姓男子是否...

法律櫥窗／抓姦蒐證 竊聽、跟蹤小心觸法

通姦除罪化後，刑事警察難以介入，但若懷疑配偶外遇而偷看對方手機訊息、安裝追蹤器，律師提醒這些動作雖有助於民事訴訟舉證，但...

連千毅延押首獲解除禁見 一審將最後一次開庭

直播主連千毅遭控涉及去年9月間高雄街頭一連串砸店、開槍事件，落網後收押至今8個多月，即便向法官保證「全面退出黑社會的打算...

通姦除罪後蒐證丈夫外遇 妻卻誤觸這條法律反變被告

5月29日通姦除罪化後，警察難以介入外遇蒐證，但若配偶擅自將另一半和小三、小王的手機傳情訊息截圖，或安裝追蹤器等，雖有助於民事維護配偶權訴訟舉證，但在刑事部分恐已違法；高雄市最近就發生真實案例，一名妻子蒐證告丈夫侵害配偶權，反被丈夫提告妨害秘密，妻子最後不僅可能得先被罰，甚至將被逼著和解。

喝咖啡遭陌生人毆左眼幾乎失明 男求償超商255萬敗訴

孫姓男子2年前在某家超商座位區喝咖啡時，突遭人毆打致左眼近乎失明，提告主張座位區狹小使他留在原地被打，向超商業者求償逾新...

男穿少將陸軍服搭高鐵 被憲兵移送獲不起訴

一名鄭姓男子今年5月身穿配有少將軍階的陸軍軍服搭乘高鐵北上，抵達板橋站時被憲兵攔查，移送冒充公務員服章官銜罪，但他矢口否...

熱門新聞

蘭嶼高二女學生到台南考證照 晚間倒臥旅社送醫不治

男穿少將陸軍服搭高鐵 被憲兵移送獲不起訴

苗栗竹南車禍 21歲機車騎士噴飛10多公尺慘死

工人停車遭怒砸！恆春5星民宿老闆只想用錢了事 被灌爆負評

擦撞護欄翻車！湖口駕駛卡車內無呼吸心跳 搶救不治

南投阿嬤載番茄回家 農用搬運車翻覆壓死6歲幼童

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。