鎚殺外婆和叔公夫婦3人有教化可能 二審仍判無期徒刑

男子郭濬毅被控於2018年因行竊失風，涉嫌持鐵鎚連殺外婆和叔公夫婦3人，一審以郭有悔意、有再社會化可能，依殺害直系血親尊親屬罪、強盜殺人等罪判他無期徒刑、褫奪公權終身，台南地檢署認郭選擇以殘酷手段相繼殺害3位至親，可認郭毫無人性，罪無可逭，提起上訴。台南高分院今天上午9時30分宣判，仍維持一審判決。

41歲郭濬毅於2018年5月10日，到77歲叔公李清祥家位於台南市南化區家中聊天，趁機進入臥室行竊財物，尚未得手就被發現，遭到外叔公斥責。郭不甘心，竟到轎車拿出鐵鎚後，返回外叔公家重擊頭部致死，郭離去時被76歲嬸婆李蘇靜發現，又打死嬸婆。

住隔壁的83歲外婆李胡木哖聽到聲響，進門發現郭殺人，表示要報警，郭再持鐵鎚攻擊外婆致死，並搜刮屋內5000多元後逃離現場，將作案用的鐵鎚丟棄在附近山坡，接著返回永康住處，將血衣丟至住家外垃圾桶後呼呼大睡。第二天，外婆鄰居上門送青草茶，發現有異後進屋查看，赫然發現3人慘死，趕緊報案，檢警調查後循線逮捕郭嫌，他才俯首認罪。