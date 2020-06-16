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在超商前逞一己私慾 當著她朋友蹲下伸魔爪
女子小蘋（化名）今年初在中市某超商前，與兩名友人聊天時，突遭男子阿倫（化名）摸大腿、下體，嚇得她尖叫不斷，迅速將他推開，由超商店員報警查獲，台中地院依性騷擾罪將他判處拘役30日，得易科罰金。
判決書指出，阿倫於2月27日深夜，至中市某超商前，見小蘋與兩名友人在聊天，竟走至當時小蘋所坐椅子旁邊蹲下，趁她未注意不及抗拒之際，迅速將他雙手放置在她的大腿上，並沿著當時她所穿之褲裙裙角深入大腿內側撫摸她大腿內側及下體外側。
被害人見狀立即將阿倫推開並往後站起，一旁友人亦立即將阿倫推開，並要求超商店員報警，警據報至現場處理。
法官審酌阿倫為逞一己私慾，在公開場所，對不相識的小蘋為觸摸大腿內側及接近鼠蹊部身體私密部位之行徑，侵害他人身體自主權，對被害人心理造成一定程度之傷害，更對異性人身安全有所危害，遂判處拘役30日。
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