桃園男子交友軟體拐騙女童 桃檢：5月已起訴

日前桃園市一名母親指控，11歲女兒遭李男誘拐發生多次性關係，報警後仍續遭騷擾，怒控檢警無作為。桃園地方檢察署今晚發出聲明表示，李男涉嫌對女童妨害性自主案已偵結起訴。

有民眾今天在臉書社團「爆料公社」發文指出，朋友就讀國小的女兒，2月時在網路交友軟體認識疑似有戀童癖的37歲李男，並發生多次關係，家屬希望司法單位能拿出更積極的作為，防範相關事件的發生。

檢方表示，女童的母親在3月間向警方報案，經調查後移送地檢署偵辦，檢察官已經在上個月19日偵查終結，認為被告的李姓男子涉有妨害性自主罪嫌，因此依法提起公訴。

檢方表示，女童母親在上個月下旬，發現李男與女兒仍有往來，因此再次向警方報案，地檢署立即指派婦幼組檢察官指揮員警積極偵辦，為保護女童隱私、避免二次傷害，5日也啟動減少被害人重複陳述作業，由檢察官詢問女童被害經過，並請女童及其母親提供手機等證物作為調查線索。

另外，針對女童母親在偵查中對李姓男子提出違反兒童及少年性剝削防制條例、略誘罪部分，檢察官表示，已指揮警方加強蒐集相關事證，以釐清犯罪事實，相關偵查作為都積極進行中，並沒有所謂檢警辦案被動、消極的情事。