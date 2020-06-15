連千毅延押首獲解除禁見 一審將最後一次開庭

直播主連千毅遭控涉及去年9月間高雄街頭一連串砸店、開槍事件，落網後收押至今8個多月，即便向法官保證「全面退出黑社會的打算」，依舊沒獲准交保。全案高雄地院本周三進行辯論庭，預計一審最後一次開庭，將審結並排定宣判日期，由於羈押期限先到，連千毅已先接獲裁定今天起延押2個月，但解除禁見。

連千毅委任律師葉銘進說，上周開庭時，合議庭有詢問對於延押的看法，他代連千毅回答「沒有意見」；葉銘進認為，依經驗一般案件在結案之際獲交保機率高，雖結果是延押，他能理解法官應是考量本案社會矚目。

至於連千毅先前在看守所內欲收看電視，消息傳出後惹議，法官便以連本身是知名網路直播主，本案有透過網路媒體犯罪，至今媒體也持續關注報導，為避免他接觸新聞導致有機會利用媒體、影響後續審理程序，有禁止讀報、收看電視及收音機的必要；不過目前交互詰問程序結束，法院首次解除禁見。

同案在押的連千毅大哥謝育全、太陽會高雄分會組長鍾富賢、槍手張瑛桔，也都裁定今天起延押2個月。