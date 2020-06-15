快訊

這項產品在歐美出現恐慌性購買 台灣獲利深

南投阿嬤載蕃茄回家 農用搬運車翻覆壓死6歲幼童

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連千毅延押首獲解除禁見 一審將最後一次開庭

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

直播主連千毅遭控涉及去年9月間高雄街頭一連串砸店、開槍事件，落網後收押至今8個多月，即便向法官保證「全面退出黑社會的打算」，依舊沒獲准交保。全案高雄地院本周三進行辯論庭，預計一審最後一次開庭，將審結並排定宣判日期，由於羈押期限先到，連千毅已先接獲裁定今天起延押2個月，但解除禁見。

連千毅委任律師葉銘進說，上周開庭時，合議庭有詢問對於延押的看法，他代連千毅回答「沒有意見」；葉銘進認為，依經驗一般案件在結案之際獲交保機率高，雖結果是延押，他能理解法官應是考量本案社會矚目。

至於連千毅先前在看守所內欲收看電視，消息傳出後惹議，法官便以連本身是知名網路直播主，本案有透過網路媒體犯罪，至今媒體也持續關注報導，為避免他接觸新聞導致有機會利用媒體、影響後續審理程序，有禁止讀報、收看電視及收音機的必要；不過目前交互詰問程序結束，法院首次解除禁見。

同案在押的連千毅大哥謝育全、太陽會高雄分會組長鍾富賢、槍手張瑛桔，也都裁定今天起延押2個月。

連千毅出庭時多次自備稿紙，主動開口「我想補充說明」，還於看守所內自行寫信給法官，積極表達個人意見，卻也使檢察官質疑連千毅律師葉銘進稱「除槍砲罪以外都認罪」、但連本人說法並不一致；連千毅也多次請求交保，具保金額願付100萬，合議庭皆認為他有串證、反覆實施犯罪之虞，有羈押必要。

高雄地院裁定連千毅今天起再延押2個月。圖／本報資料照
高雄地院裁定連千毅今天起再延押2個月。圖／本報資料照

連千毅 直播主

延伸閱讀

路面坑洞害她跌骨折？ 一審判國賠16萬 二審逆轉免賠

為討百萬債務打死人棄屍 兩涉案歹徒一羈押一交保

傳藝中心副主任朱瑞皓涉貪 北檢聲請延押兩個月

美光控聯電竊取機密案 陸行之：被美當案例就慘了

相關新聞

男穿少將陸軍服搭高鐵 被憲兵移送獲不起訴

一名鄭姓男子今年5月身穿配有少將軍階的陸軍軍服搭乘高鐵北上，抵達板橋站時被憲兵攔查，移送冒充公務員服章官銜罪，但他矢口否...

連千毅延押首獲解除禁見 一審將最後一次開庭

直播主連千毅遭控涉及去年9月間高雄街頭一連串砸店、開槍事件，落網後收押至今8個多月，即便向法官保證「全面退出黑社會的打算...

通姦除罪後蒐證丈夫外遇 妻卻誤觸這條法律反變被告

5月29日通姦除罪化後，警察難以介入外遇蒐證，但若配偶擅自將另一半和小三、小王的手機傳情訊息截圖，或安裝追蹤器等，雖有助於民事維護配偶權訴訟舉證，但在刑事部分恐已違法；高雄市最近就發生真實案例，一名妻子蒐證告丈夫侵害配偶權，反被丈夫提告妨害秘密，妻子最後不僅可能得先被罰，甚至將被逼著和解。

喝咖啡遭陌生人毆左眼幾乎失明 男求償超商255萬敗訴

孫姓男子2年前在某家超商座位區喝咖啡時，突遭人毆打致左眼近乎失明，提告主張座位區狹小使他留在原地被打，向超商業者求償逾新...

網路賣家「小二布屋」前負責人欠稅212萬 裁定管收

販售韓風潮服的網路賣家「小二布屋」前負責人陳冠州因拒繳212萬元欠稅款，又隱匿資產，行政執行署台北分署調查後，向法院聲請...

網賣中古賓士稱「準備炸光計程車」 罰款2000元

李姓男子上網想賣中古賓士車，自稱想換車「準備炸光中山區任何一台計程車」，被警方依違反社會秩序維護法移送法辦；台北地院審查...

路面坑洞害她跌骨折？ 一審判國賠16萬 二審逆轉免賠

姜姓女子在基隆市義三路停車後，稱踩到坑洞跌倒造成右腳蹠骨骨折，訴請國賠。一審判姜女勝訴，市府要賠近16萬元。市府不服上...

醫師切巧克力囊腫救停經婦 「怪不能生」遭索200萬

朱姓婦人因卵巢子宮內膜異位瘤到聯新國際醫院就診，陳姓醫師手術切除，術後朱婦發現卵巢「不見了」，無法生育，認為醫師損害她身...

賄賂北巿清潔車司機收垃圾 清潔社老闆涉貪汙起訴

台北市士林區瑞生清潔社李姓負責人涉嫌從2019年起，以每月花3千元加年節禮金，賄賂環保局清潔車陳姓司機，換取一周五天在陽...

高市局長拒1千萬賄賂還舉報 業者改口認罪獲免關

高雄鋁合金業者陳冠英遭控5年前收購舊廠房後欲清除2萬多噸事業廢棄物，為違法運至公有的大寮掩埋場，竟涉企圖行賄時任局長鄒燦...

為討百萬債務打死人棄屍 兩涉案歹徒一羈押一交保

台中兩名陳姓男子因上百萬元債務糾紛，本月初約另名欠債的陳姓男子到神岡區鐵皮屋協調，二男涉嫌拿水管等器械打死對方，載到苗栗...

她學潛水葬身13公尺深海底 3名教練賠錢獲緩刑定讞

祝姓女子2016年參加潛水訓練，卻在即將取得初級潛水執照的最後一堂課溺斃，最高法院依過失致死罪，判廖姓資深潛水教練且為潛...

熱門新聞

苗栗竹南車禍 21歲機車騎士噴飛10多公尺慘死

台北商業大學驚傳女學生墜樓 送醫搶救不治

工人停車遭怒砸！恆春5星民宿老闆只想用錢了事 被灌爆負評

擦撞護欄翻車！湖口駕駛卡車內無呼吸心跳 搶救不治

獨／工程師買春錢被偷還不夠衰 他竟嫖到「帶把」男人

機車騎士遭撞飛亡…肇逃駕駛棄車4公里外 晚間投案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。