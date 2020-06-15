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鐵路警察遭殺害案 凶嫌是否再送精神鑑定合議庭決定

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

鐵路警察李承翰遭鄭姓男子涉嫌殺害案，台南高分院今天下午開準備程序庭，由於李的母親張秀珍明天將為先生李增文舉行告別式，李母未出庭；法官針對鄭是否再送精神鑑定事宜，表示將交由合議庭評議決定，全案擇期再開庭。

警察李承翰遭鄭姓男子涉嫌殺害案，嘉義地院一審認鄭罹患思覺失調症判鄭無罪，檢方不服上訴，台南高分院5月首度舉行準備程序庭，李父親李增文自出庭後，聲請參與審判後，不幸傳抑鬱而終，家屬明天在嘉義舉行告別式，李母親忙於籌辦喪事，今天未出庭。

李母委任律師林國明和高分檢檢察官林志峯，都認為台中榮民醫院嘉義分院為鄭做的精神鑑定有瑕疵，沒有證據力，要求重新送成大或奇美醫學中心鑑定。林國明說，原鑑定不夠嚴謹，前後矛盾，鑑定報告內容一開始說鄭意識情楚，沒有異常之處，結論卻說鄭沒有辨識能，鄭的智力被評估76分，平均輕度智能障礙智商分數為50分至69分，鄭智力根本談不上輕度智能障礙。

林志峯也主張重新鑑定鄭的精神狀態，鑑定事項包括鄭是否具有反社會人格，是否因思覺失調症喪失辨識或控制能力，是否因急性發作或未服藥物引起。

鄭的律師陳偉仁反對重新送精神鑑定，他說，原審判決和精神鑑定認為鄭因罹患思覺失調症，在行凶時喪失辨識能力判無罪，重新鑑定和待證事實無關，沒有必要再做精神鑑定。法官最後裁定鄭是否再送精神鑑定，交由合議庭決定。

此案發生於2019年7月3日，台鐵北上第152車次自強號當晚8點56分到達嘉義車站時，55歲鄭姓男旅客遭列車長發現無票乘車，鄭因補票問題與列車長發生衝突，鐵路警察局高雄分局嘉義派出所的24歲警員李承翰上車處理時，遭鄭以工作用尖刀刺傷腹部，李承翰被緊急送往嘉義基督教醫院急救，7月4日因大量失血宣告不治，得年24歲。

律師林國明認為鄭嫌原精神鑑定不夠嚴謹，要求重新送鑑定。記者黃宣翰／攝影
律師林國明認為鄭嫌原精神鑑定不夠嚴謹，要求重新送鑑定。記者黃宣翰／攝影

嘉義 李承翰 警察

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