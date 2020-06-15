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網路賣家「小二布屋」前負責人欠稅212萬 裁定管收

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

販售韓風潮服的網路賣家「小二布屋」前負責人陳冠州因拒繳212萬元欠稅款，又隱匿資產，行政執行署台北分署調查後，向法院聲請管收，台北地院今天裁准，下午解送陳冠州至台北看守所附設管收所管收。

艾蔓達公司滯納2014、2016年度營利事業所得稅212萬元，經國稅局移送台北分署執行，行政執行官發現，公司負責人陳冠州將網路上經營的「小二布屋」移轉給另一間由陳擔任負責人的艾衣酷公司，繼續在網上營業，另變更艾蔓達公司的負責人為第三人。

台北分署調查，陳冠州曾自艾蔓達的銀行帳戶提領672萬元匯入自己項下，但不繳稅；今年1月16日通知陳到場說明，陳推說匯款的事因時間久遠、不復記憶，執行官認定陳隱匿財產，第一次聲請管收，但法院當時未裁准。

台北分署認為，陳冠州管收事由明確，繼續蒐證提抗告，台灣高等法院認抗告有理由，發回台北地院重為裁定；台北地院今日再開管收庭，法官訊問後，因陳當場無法提出清償方案，被法官裁定管收，解送管收所執行。

網路賣家「小二布屋」前負責人陳冠州（穿黑衣者）今被管收。圖／台北分署提供
網路賣家「小二布屋」前負責人陳冠州（穿黑衣者）今被管收。圖／台北分署提供

台灣高等法院

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