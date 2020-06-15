網賣中古賓士稱「準備炸光計程車」 罰款2000元

李姓男子上網想賣中古賓士車，自稱想換車「準備炸光中山區任何一台計程車」，被警方依違反社會秩序維護法移送法辦；台北地院審查認為，李的PO文影響公共安寧、散布謠言，裁處罰他2000元罰鍰。可抗告。

台北市警中山分局移送說，李姓男子今年2月20日晚間，在臉書社群張貼發布「急售2009 E350 60萬就好因急需換車準備炸光中山區任何一台計程車」的訊息，PO文使聽聞者心生畏懼、恐慌，也影響公共安寧。

法官認為，李在臉書社群網站張貼網路訊息，內文含有「...準備炸光中山區任何一台計程車」等文字，並於文字旁張貼坦克車照片，圖、文於網路公開時，可供不特定人士瀏覽，可認定他違反社會秩序維護法。