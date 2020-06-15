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網賣中古賓士稱「準備炸光計程車」 罰款2000元
李姓男子上網想賣中古賓士車，自稱想換車「準備炸光中山區任何一台計程車」，被警方依違反社會秩序維護法移送法辦；台北地院審查認為，李的PO文影響公共安寧、散布謠言，裁處罰他2000元罰鍰。可抗告。
台北市警中山分局移送說，李姓男子今年2月20日晚間，在臉書社群張貼發布「急售2009 E350 60萬就好因急需換車準備炸光中山區任何一台計程車」的訊息，PO文使聽聞者心生畏懼、恐慌，也影響公共安寧。
法官認為，李在臉書社群網站張貼網路訊息，內文含有「...準備炸光中山區任何一台計程車」等文字，並於文字旁張貼坦克車照片，圖、文於網路公開時，可供不特定人士瀏覽，可認定他違反社會秩序維護法。
裁定指出，現今社會民眾經常仰賴網路取得資訊，李在臉書社群發表的PO文，思慮顯有不周，足以引發大眾恐慌，考量他違法動機、目的、手段、智識程度，裁處他2000元罰鍰。
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