路面坑洞害她跌骨折？ 一審判國賠16萬 二審逆轉免賠

姜姓女子在基隆市義三路停車後，稱踩到坑洞跌倒造成右腳蹠骨骨折，訴請國賠。一審判姜女勝訴，市府要賠近16萬元。市府不服上訴，二審認為姜女無法舉證因停車格前方坑洞跌倒受傷，請求國賠無據，原判決廢棄，改判市府免賠，全案確定。

姜女提告指出，去年6月間將車停在義三路旁停車格，下車後要走上騎樓時，踩到坑洞跌坐在地，右腳第5蹠骨骨折，治療到同年10月4日才能上班，請求市府賠償醫藥費1萬多元，薪資損失16萬8000元，精神損害賠償12萬元，合計30萬元。

市府抗辯，類似國賠事件應有報案紀錄、就醫紀錄或監視器等佐證，姜女均未提出，也未證明事故發生時確有將車停在停車格，行走動線也與去公司路線不符，可能是事發前在別處受傷。

一審基隆地院簡易庭傳喚當天和姜女見面的陳女證稱，當天看到姜女一跛一跛的，問她怎麼了，回答摔倒還是怎樣，沒有記得很清楚。法院調取病歷，得知姜女當晚確有就醫，認定姜女說法屬實，判市府應賠精神慰撫金、薪資損失和醫藥費共15萬9489元。

市府不服判決上訴，指姜女X光檢查顯示蹠骨骨折，就是民間俗稱的「翻船」，也可能是遭受外物大力撞擊造成。姜女應證明受傷與坑洞具因果關係，陳女在原審證述，僅能證明知道姜女受傷，不能證明姜女何時、何地、何故受傷。

二審基隆地院合議庭指出，姜女提出事故現場照片、骨科診所診斷證明書等卷證，足認曾受傷及就醫，但不足以證明確因坑洞跌倒受傷。姜女聲請傳喚陳女作證，也無從證明姜女跌倒與坑洞有何關連。