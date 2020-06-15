聽新聞
test
0:00 / 0:00
路面坑洞害她跌骨折？ 一審判國賠16萬 二審逆轉免賠
姜姓女子在基隆市義三路停車後，稱踩到坑洞跌倒造成右腳蹠骨骨折，訴請國賠。一審判姜女勝訴，市府要賠近16萬元。市府不服上訴，二審認為姜女無法舉證因停車格前方坑洞跌倒受傷，請求國賠無據，原判決廢棄，改判市府免賠，全案確定。
姜女提告指出，去年6月間將車停在義三路旁停車格，下車後要走上騎樓時，踩到坑洞跌坐在地，右腳第5蹠骨骨折，治療到同年10月4日才能上班，請求市府賠償醫藥費1萬多元，薪資損失16萬8000元，精神損害賠償12萬元，合計30萬元。
市府抗辯，類似國賠事件應有報案紀錄、就醫紀錄或監視器等佐證，姜女均未提出，也未證明事故發生時確有將車停在停車格，行走動線也與去公司路線不符，可能是事發前在別處受傷。
一審基隆地院簡易庭傳喚當天和姜女見面的陳女證稱，當天看到姜女一跛一跛的，問她怎麼了，回答摔倒還是怎樣，沒有記得很清楚。法院調取病歷，得知姜女當晚確有就醫，認定姜女說法屬實，判市府應賠精神慰撫金、薪資損失和醫藥費共15萬9489元。
市府不服判決上訴，指姜女X光檢查顯示蹠骨骨折，就是民間俗稱的「翻船」，也可能是遭受外物大力撞擊造成。姜女應證明受傷與坑洞具因果關係，陳女在原審證述，僅能證明知道姜女受傷，不能證明姜女何時、何地、何故受傷。
二審基隆地院合議庭指出，姜女提出事故現場照片、骨科診所診斷證明書等卷證，足認曾受傷及就醫，但不足以證明確因坑洞跌倒受傷。姜女聲請傳喚陳女作證，也無從證明姜女跌倒與坑洞有何關連。
法官檢視停車格前方水泥鋪面僅有一小部分破損，且事發後姜女沒有報案，附近路口也無監視器拍下過程。姜女片面陳述不足以證明受傷與坑洞有因果關係，請求市府賠償15萬9489元無理由。市府指一審判決不當，請求廢棄改判有理由，改判市府免賠，全案不得不訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言