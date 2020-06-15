醫師切巧克力囊腫救停經婦 「怪不能生」遭索200萬

朱姓婦人因卵巢子宮內膜異位瘤到聯新國際醫院就診，陳姓醫師手術切除，術後朱婦發現卵巢「不見了」，無法生育，認為醫師損害她身體、健康權，提告要求醫院和醫師連帶賠償200萬元。陳姓醫師表示，朱婦巧克力囊腫侵犯卵巢，正常卵巢僅餘5%，不切除將命危，且她已近自然停經，不可能生育。台灣高等法院認定院方無醫療疏失，駁回朱婦上訴。

朱婦也曾控陳姓醫師業務過失傷害，桃園地檢署予以不起訴處分，再議後經高等檢察署駁回確定。

停經3個月的朱姓婦人2015年10月至聯新國際醫院就醫，陳姓醫師發現她有巧克力囊腫，翌日就安排手術。朱婦出院後到林口長庚、台北榮總、衛福部桃園醫院做卵巢超音波檢查，確認卵巢已遭切除，喪失生育功能。她說想要生孩子，如果陳事先告知手術會切除卵巢，她就不可能會動手術。

手術同意書由彭姓丈夫簽署，彭事後說因是傳統家庭，非常重視傳宗接代，他想生自己的小孩。夫妻表示，醫師未告知卵巢切除手術的必要性、內容、風險等，且早已向醫師說「要懷孕不能切卵巢」，認為醫師不能因有手術同意書就稱有完成告知義務。

一審時，桃院地院依福利部醫事審議委員會鑑定意見，認為囊腫若沒切除乾淨，很容易再復發，切除過程中會切到部分卵巢，手術有必要性，不准朱婦求償200萬的請求。朱婦不服而上訴。

陳姓醫師表示，手術的目的是將瘤完全切除，並盡可能保留正常卵巢組織，朱婦術後生命徵象正常，傷口復原良好。陳說，病人術前已停經3個月，術後停止施打柳菩林後仍無月經，已近自然停經狀態，且囊腫已成卵巢組織的一部分，切除後不可能重新生長，不論是否動手術，朱婦都不可能生育。

高院認為，一般正常卵巢約3×1.5cm大小，而朱婦左側卵巢子宮內膜異位瘤為10cm，右側卵巢囊腫為7公分，都大於卵巢，切除囊腫自然會影響卵巢，如果真如她所說非常重視傳宗接代，自然會問醫師手術是否會影響生育能力，但她卻沒有，主張不可採信。