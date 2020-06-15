賄賂北巿清潔車司機收垃圾 清潔社老闆涉貪污起訴

台北市士林區瑞生清潔社李姓負責人涉嫌從2019年起，以每月花3千元加年節禮金，賄賂環保局清潔車陳姓司機，換取一周五天在陽明醫院急診室外側馬路傾倒垃圾進清潔車。士林地檢署日前偵結，依貪污治罪條例、廢棄物清理法刑起訴李、陳2人，和江姓、馬姓員工。

起訴指出，75歲李為了減少廢棄物處理費用，涉嫌從2019年1月起，賄賂45歲陳男，說好每周五天的晚上5至6點間，當陳將清潔車停在急診室旁馬路休息時，由清潔社68歲馬姓、72歲江姓員工，傾倒廢棄物進清潔車。

檢方指出，李涉嫌用薪資袋裝現金給陳，每月交付3千元，春節、中秋節各增3千元禮金，直到同年11月因被稽查開單，改交付4千元，共計交付4萬元賄款，同年11月30日月調查局埋伏，當場抓到陳，查獲4千元12月的收賄金。

陳涉嫌違背職務收賄，讓李、馬、江傾到廢棄物，使李免於支出北市一般、一般事業廢棄物清除處理費，以及免遭稽查裁罰等不法利益。

檢方計算，李若找合法清運業者，每月的清運費約15萬，從2018年4月(蒐證起)至2019年11月，共計20個月，合計省下約3百萬元。

李供稱，清潔社以垃圾重量收費，收取住宅和餐館業者的廢棄物，但因沒有廢棄物清除處理許可證，若找合法業者處理，每月至少需支出15萬元，不敷成本，才會從2018年1月起用現金賄賂陳，後來懷疑陳找人稽查開罰，才會提高賄款1千元。

陳男供稱，李給錢的目的是希望「不要管有沒有用專用垃圾袋」，開清潔車停在急診室旁，是自己的休息時間，非清潔隊指定的垃圾清運點。陳在偵查中繳回4萬元不法所得。

監視器畫面顯示，清潔社的貨車內，確有部分垃圾未使用專用垃圾袋。與陳駕駛相同路線的退休戴姓駕駛稱，馬、江固定在雨聲街清到垃圾至清潔車。

馬姓員供稱，2018年7月，曾因沒有用專用垃圾袋丟垃圾，遭環保局開罰，且除了陳之外，其他的清潔隊司機不容許直接用車斗抬升上到垃圾。

江姓員工稱，開貨車收取客戶垃圾後，會先載回停車場整理，有時垃圾太多、太重，就沒用專用垃圾袋，直接倒進清潔隊的清潔車。另，李曾經打電話告知「準時在雨聲街到垃圾，否則還要另付茶水費給清潔隊」。