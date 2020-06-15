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男子被控國道肇事逃逸 監聽譯文還清白

中央社 / 彰化15日電

一名李姓男子被控駕車於國道發生車禍，因過失傷害等罪遭判刑1年4個月，李男指開車的係友人「小六」而非他，因此提出再審。法官發現李男因毒品案被監聽，譯文證實小六確有其人，改判李男無罪。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，李男被控在民國106年1月，駕駛登記在母親名下的小客車，行經中山高速公路南下彰化路段時，沒有和前方小貨車保持安全距離，煞車不及追撞小貨車，造成小貨車駕駛溫姓男子門齒脫落受傷，李男則自行離開現場。

檢警事後找到在台中監獄服刑的李男，李男起先否認犯罪，供稱開車的是綽號「小六」的友人，車禍發生後，李男以為友人會處理善後，於是先離開現場；後來檢警再度詢問，李男想到車子登記在母親名下，怕拖累母親，而且自己又說不出小六本名，於是自認倒楣，改口認罪。

由於李男說不出「小六」真名，因此被依過失傷害、逃逸等罪，遭判有期徒刑1年4個月；李男服刑時得知「小六」實為簡姓男子，因此提出再審，地院法官調閱資料才發現，李男因涉犯販毒案件，被台中市警察局第六分局監聽，監聽譯文中也指出，「小六」就是簡男。

法院判決書指出，車禍發生後，李男接到友人來電，在電話中抱怨不知道小六是怎麼開車的，離開車禍現場搭計程車時，也打電話給翁姓友人，提及自己和小六在高速公路發生車禍，李男不知自己被監聽，沒有動機說謊陷害小六。

在彰化監獄服刑的簡男，也寫信給李男表示對車子的事情很抱歉，希望李男諒解，也說車禍發生時，因為沒有看到小貨車的車尾燈才會肇事。

地院法官認為，開車的是簡男而非李男，而李男不知自己被監聽，監聽內容可以證明李男清白，台中警方與國道高速公路警察局缺乏橫向聯繫，彰化、台中地方檢察署同時偵辦被告，彼此不知監聽所得在另案也有重要澄清意義，陰錯陽差造成被告誤陷己罪，因此判李男無罪。

車禍 高速公路 警察

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