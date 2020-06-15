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高市局長拒1千萬賄賂還舉報 業者改口認罪獲免關

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄鋁合金業者陳冠英遭控5年前收購舊廠房後欲清除2萬多噸事業廢棄物，為違法運至公有的大寮掩埋場，竟涉企圖行賄時任局長鄒燦陽「1000塊大塊的（台語，意即1000萬元）」，反遭鄒揭露賄賂。一、二審依犯行求賄賂罪判陳2年徒刑；陳在更一審終於認罪，高雄高分院改判2年，宣告緩刑4年，條件為付國庫150萬，仍可上訴。

判決指出，陳冠英（67歲）原為紐新公司負責人，專營回收廢鋁製成鋁合金，但2004年公司倒閉後，轉往其他類似公司任職總經理或顧問；2015年他的公司透過拍賣，購得一處舊廠房及土地，但他公司及賣方，皆需負責清除遺留的2萬5050噸「非有害集塵灰或其混合物」事業廢棄物。

由於遲遲未清除廢棄物，市府環保局追討1億多元代履行費用，賣方聲請將陳公司的土地假扣押，使陷入周轉困難，陳冠英多次到環保局請託大寮掩埋場來收受，但環保局廢棄物管理科以依規定「民間事業廢棄物不得申請進入大寮掩埋場」而拒絕。

陳冠英於是轉向更高層級，2015年4月17日下午趁時任環保局長鄒燦陽到百貨公司參加活動時，撥打手機求見面，並當面告訴鄒若同意廢棄物移入大寮掩埋場，要給「1000塊大塊的」，示意1000萬元行賄，但鄒斷然拒絕。

陳冠英接著還找市議員要向市府協調撤銷假扣押，不過同年5月13日環保局內部主管會議時，廢管科報告此事，鄒燦陽當場揭露陳有意賄賂的情事，批示送政風單位處理；同年6月間鄒燦陽出席時任副市長陳金德主持協調會，包括市議員、陳冠英等業者均到場，鄒又拒絕陳，更憤而再度揭露行賄一事，政風處便函給檢調偵辦。

陳冠英辯稱，自己及公司無能力提供1000萬元，不可能用行賄方式，還稱「可能是鄒燦陽聽錯」，但一、二審不採信陳的說詞，認定行賄事證明確，判處2年徒刑、併科罰金50萬元，宣告褫奪公權1年。

全案發回更審，陳冠英改口承認犯行，合議庭認為他雖在案發後將近5年才認罪，犯後態度仍有改善、有反省，改判2年徒刑，褫奪公權1年，宣告緩刑4年，條件為繳國庫150萬、參加法治教育課程3場。

據了解，鄒燦陽2014年12月31日任職高雄市府環保局長，2015年8月11日以健康因素請辭，任職僅8個多月。

高雄市政府環保局前局長鄒燦陽（見圖）拒絕鋁合金業者陳冠英涉企圖行賄，還揭露此事讓政風單位函給檢調偵辦。圖／報系資料照
高雄市政府環保局前局長鄒燦陽（見圖）拒絕鋁合金業者陳冠英涉企圖行賄，還揭露此事讓政風單位函給檢調偵辦。圖／報系資料照

廢棄物 假扣押

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