快訊

疫情又來…北京超市出現集體搶菜 民眾：跟之前武漢一樣

疫情再爆？北京5天79確診 封鎖「新發地市場」的病毒謎團

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為討百萬債務打死人棄屍 兩涉案歹徒一羈押一交保

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中兩名陳姓男子因上百萬元債務糾紛，本月初約另名欠債的陳姓男子到神岡區鐵皮屋協調，二男涉嫌拿水管等器械打死對方，載到苗栗山區棄屍，兩男前天向警方自首，警方昨晚將二人依傷害致死罪，移送台中地檢署偵辦。

檢方在今晨2時許訊問2名涉案人及6名證人，檢方認定二人疑曾在大安溪焚燒死者遺留物品，認定有串、滅證之虞，今早向台中地院聲請羈押禁見，法院裁定羈押其中一名涉案人，另外一名命以10萬元交保，並限制住居、出境、出海。

台中地院今天上午11時開庭審理羈押庭，今天中午裁定陳姓男子（46歲）以10萬元交保，並限制住居、出境、出海，另外另名陳姓男子（49歲）裁定羈押禁見。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，有關兩名陳姓男子涉嫌傷害致死案，檢察官昨天上午相驗後，發現死者的屍體因被棄屍山間，有腐爛狀況，指示擇期解剖複驗，另外也指揮豐原警分局，蒐集監視器畫面及勘查現場，取得相關事證。

林彥良表示，承辦檢察官在今日凌晨2時30分許偵訊被告2人及證人6人完畢，訊後認被告2人涉犯傷害致死、遺棄屍體罪嫌疑重大，所犯傷害致死部分為5年以上重罪，而有可能畏罪逃亡，2人供述互有出入，且疑有一起前往大安溪焚燒死者所留遺物物品，堪認有滅證、串供的事實，而全案犯罪事實尚待死因鑑定、現場鑑識報告出爐始明朗化，全案有羈押的理由及羈押的必要，今天上午台中地方法院聲請羈押、並禁止接見通信。

據查，被害人是51歲陳姓男子，他疑向46歲陳姓男子的妻子借上百萬元，遲未還錢，本月9日，債主找被害人到神岡區一間鐵皮屋談判，債主並找來朋友49歲陳姓男子助陣，談判過程雙方口角衝突，兩人涉嫌拿水管等物，聯手打死對方，10日凌晨開車載到苗栗縣銅鑼郷山區棄屍。

涉案二名陳姓男子前天下午2時許，在律師陪同下，前往台中市刑大自首，並帶警方到苗栗銅鑼山區找屍體，前晚10時許找到屍體，豐原警分局依嫌疑人供詞，昨天依傷害致死罪移送台中地檢署偵辦。

台中市兩名陳姓男子疑因百萬債務，涉嫌在9日將陳姓債務人傷害致死，警方昨將二人移送台中地檢署後，檢方今早向法院聲押，其中一人遭裁定羈押，另名涉案人交保。記者陳宏睿／翻攝
台中市兩名陳姓男子疑因百萬債務，涉嫌在9日將陳姓債務人傷害致死，警方昨將二人移送台中地檢署後，檢方今早向法院聲押，其中一人遭裁定羈押，另名涉案人交保。記者陳宏睿／翻攝

棄屍 屍體 檢察官

延伸閱讀

重慶女遭藏行李箱棄屍慘變白骨 31歲中國籍男子涉案被捕

為討百萬債打死人棄屍 檢方今早聲押2涉案歹徒

兩男討百萬債務打死人棄屍 屍體腐爛檢方擇期解剖

百萬債務未還 男慘遭水管打死棄屍苗栗山區

相關新聞

高市局長拒1千萬賄賂還舉報 業者改口認罪獲免關

高雄鋁合金業者陳冠英遭控5年前收購舊廠房後欲清除2萬多噸事業廢棄物，為違法運至公有的大寮掩埋場，竟涉企圖行賄時任局長鄒燦...

王浩宇PO藍議員罵公務員挨告 桃檢不起訴

2018年縣市長及市議員選舉前，桃園市議員王浩宇當年11月間在臉書PO出影片，指平鎮區國民黨市議員舒翠玲不滿座位安排，拍...

服役4個月也想逃！他剩7天退伍逾假不歸被判刑2個月

嘉義縣陳姓青年為陸軍二等兵，原役期不到4個月，原定108年8月19日就可退伍，去年8月11日為逃避債主討債、逾假未歸，雖...

弱智夫虐妻成性還說「妳選的」 法官判離：誰受得了？

新竹一婦人控訴，丈夫婚後常酗酒、打她，前年1月甚至拿水果刀要殺她，翌日凌晨還開瓦斯桶氣閥想尋短，威脅「報警我就從4樓跳下...

為討百萬債務打死人棄屍 兩涉案歹徒一羈押一交保

台中兩名陳姓男子因上百萬元債務糾紛，本月初約另名欠債的陳姓男子到神岡區鐵皮屋協調，二男涉嫌拿水管等器械打死對方，載到苗栗...

她學潛水葬身13公尺深海底 3名教練賠錢獲緩刑定讞

祝姓女子2016年參加潛水訓練，卻在即將取得初級潛水執照的最後一堂課溺斃，最高法院依過失致死罪，判廖姓資深潛水教練且為潛...

她思覺失調怒罵警 法官判有罪：當時有認知力

嘉義市吳姓女子患思覺失調丶妄想症，去年因案被員警攔查，粗話怒罵制服員警，「警察都吃屎」等語，並腳踢值勤女警受傷。經檢方偵...

台東男性侵6歲女童被收押 母以兒心智障礙求交保遭駁

台東縣吳姓子因涉嫌性侵6歲女童遭到法院羈押，日前吳男母親以家人已與被害人家屬達成和解、吳男有心智障礙等理由，聲請法院讓吳...

傳藝中心副主任朱瑞皓涉貪 北檢聲請延押兩個月

國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓，涉嫌於任職文化部人文及出版司正副司長時期，收受廠商60萬元賄款及接受旅遊招待，護航獲取補助...

割破紗窗偷民宅 一枚指紋留鐵證

許姓女子住處去年十一月底遭人割破紗窗侵入，偷走現金、外幣、首飾等逾十萬元財物，警方事後在許女房間抽屜內一個夾鏈袋採到一枚...

選前談民調 唐湘龍20秒挨罰50萬

電台主持人唐湘龍遭檢舉在二○二○總統大選投票前夕談民調，違反選罷法；中選會日前決議開罰五十萬元。唐湘龍對被罰感到訝異，他...

家長嗆「爛老師」大逆轉無罪 真相竟是女師對小孩錄音

擔任屏東潮州鎮某國小家長委員的吳姓男子，遭控前年10月涉辱罵校內女老師「妳是個爛老師，妳就是個爛老師」，女師氣得報案提告...

熱門新聞

全家出遊7歲童溺水卻不知 救人者怒：顧玩手機不看小孩

女助理教授帶學生上摩鐵泡澡、按摩 遭解聘提告敗訴

唐湘龍遭認定總統大選前談民調 中選會開罰50萬

台北商業大學驚傳女學生墜樓 送醫搶救不治

機車騎士遭撞飛亡…肇逃駕駛棄車4公里外 晚間投案

苗栗竹南車禍 21歲機車騎士噴飛10多公尺慘死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。