為討百萬債務打死人棄屍 兩涉案歹徒一羈押一交保

台中兩名陳姓男子因上百萬元債務糾紛，本月初約另名欠債的陳姓男子到神岡區鐵皮屋協調，二男涉嫌拿水管等器械打死對方，載到苗栗山區棄屍，兩男前天向警方自首，警方昨晚將二人依傷害致死罪，移送台中地檢署偵辦。

檢方在今晨2時許訊問2名涉案人及6名證人，檢方認定二人疑曾在大安溪焚燒死者遺留物品，認定有串、滅證之虞，今早向台中地院聲請羈押禁見，法院裁定羈押其中一名涉案人，另外一名命以10萬元交保，並限制住居、出境、出海。

台中地院今天上午11時開庭審理羈押庭，今天中午裁定陳姓男子（46歲）以10萬元交保，並限制住居、出境、出海，另外另名陳姓男子（49歲）裁定羈押禁見。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，有關兩名陳姓男子涉嫌傷害致死案，檢察官昨天上午相驗後，發現死者的屍體因被棄屍山間，有腐爛狀況，指示擇期解剖複驗，另外也指揮豐原警分局，蒐集監視器畫面及勘查現場，取得相關事證。

林彥良表示，承辦檢察官在今日凌晨2時30分許偵訊被告2人及證人6人完畢，訊後認被告2人涉犯傷害致死、遺棄屍體罪嫌疑重大，所犯傷害致死部分為5年以上重罪，而有可能畏罪逃亡，2人供述互有出入，且疑有一起前往大安溪焚燒死者所留遺物物品，堪認有滅證、串供的事實，而全案犯罪事實尚待死因鑑定、現場鑑識報告出爐始明朗化，全案有羈押的理由及羈押的必要，今天上午台中地方法院聲請羈押、並禁止接見通信。

據查，被害人是51歲陳姓男子，他疑向46歲陳姓男子的妻子借上百萬元，遲未還錢，本月9日，債主找被害人到神岡區一間鐵皮屋談判，債主並找來朋友49歲陳姓男子助陣，談判過程雙方口角衝突，兩人涉嫌拿水管等物，聯手打死對方，10日凌晨開車載到苗栗縣銅鑼郷山區棄屍。