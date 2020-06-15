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她學潛水葬身13公尺深海底 3名教練賠錢獲緩刑定讞
祝姓女子2016年參加潛水訓練，卻在即將取得初級潛水執照的最後一堂課溺斃，最高法院依過失致死罪，判廖姓資深潛水教練且為潛水訓練中心負責人、2名廖姓、楊姓資淺潛水教練各7至9月徒刑，緩刑2至3年不等定讞。
領有專業潛水教練執照的廖姓男子為潛水訓練中心負責人；他2016年7月底帶祝女到鼻頭角進行最後一堂潛水教學，只要通過測驗，就能取得初級潛水執照。
但廖因身體不適，只在岸邊督導，委由剛取得潛水執照的廖姓、楊姓教練代為帶領祝女和其他學員下水，但廖、楊對潛水教學及新學員不熟悉，沒有保持夠近的距離避免學員脫隊，也沒有發現祝女不明原因脫隊且溺水。事後，祝女被發現平躺在約12、13公尺深的海底，眾人合力將她拉上岸送醫仍不治。
一審判3名教練8至10月不等徒刑；二審考量，廖姓、楊姓教練在審理時和家屬達成和解，並已支付142萬、179萬元賠償金；廖姓負責人雖未和家屬達成和解，但審理期間也支付100萬元賠償金，3人均坦承犯行，改判7至9月徒刑，並緩刑2至3年。案經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。
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