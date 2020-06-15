她思覺失調怒罵警 法官判有罪：當時有認知力

嘉義市吳姓女子患思覺失調丶妄想症，去年因案被員警攔查，粗話怒罵制服員警，「警察都吃屎」等語，並腳踢值勤女警受傷。經檢方偵辦起訴，法院認定吳雖有精神障礙，但犯案時知道自己違法，能認知行為、有記憶力，依侮辱公務員罪判拘役50日，妨害公務員罪拘役40日，均緩刑2年，1年內須接受10小時法治教育課程。

吳女去年1月在住處搭電梯下樓時，持雨傘對住戶揮舞，並戳弄同搭電梯的張姓住戶，被大樓管理員發現報警，吳婦駕車離開後，警方在路口攔查，吳對執勤員警怒罵三字、五字經，並用腳踢女警，員警依現行犯逮捕帶回偵訊後移送法辦。

判決書指出，刑法19條第2項定有明文規定，行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致其辨識行為違法，或辨識行為能力顯著減低者，得減輕其刑。又依刑法第19條規定，刑事責任能力，指行為人犯罪當時理解法律規範，辨識行為違法之意識能力，與依其辨識而為行為之控制能力。

另行為人是否有足以影響意識能力，與控制能力之精神障礙，因事涉醫療專業，雖應由醫學專家鑑定，但該生理原因之存在，是否致使行為人意識能力與控制能力欠缺，或顯著減低心理結果，都應依犯罪行為時狀態定之，故應由法院依調查證據結果加以判斷。

吳女經臺中榮總嘉義分院鑑定，案發時精神狀態，雖已達刑法19條第1項規定，但鑑定書也指出，吳女意識清楚外觀儀表整潔，情緒穩定、態度配合，心理鑑定結論也認為吳理解力可，能清楚溝通表達，未觀察到明顯腦傷，智力為平均智力水準，加上事發時，吳還詢問員警是何處員警，當時也知口出罵人的話，能認知當時行為，並非對外界事物缺乏知覺理會、判斷，但吳女因精神障礙、辨識能力降低酌減輕其刑。