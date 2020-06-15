王浩宇PO藍議員罵公務員挨告 桃檢不起訴

2018年縣市長及市議員選舉前，桃園市議員王浩宇當年11月間在臉書PO出影片，指平鎮區國民黨市議員舒翠玲不滿座位安排，拍桌飆罵平鎮區公所職員，舒翠玲控告王浩宇違反公職人員選罷法罪嫌、加重誹謗犯意，桃園地檢署今天上午指出，選舉期間，候選人自須忍受較為嚴苛之檢視及監督，王發表的文字內容，難認有何意圖使人不當選及誹謗犯意，偵結不起訴處分。

桃檢調查，前年11月間，王浩宇在臉書PO年影片，公布指稱舒翠玲前年4月間在平鎮區公所開會，「為了座位」飆罵公務員，並表示「議員沒有資格辱罵公務員，要求舒公開道歉」，舒以王的不實文字內容誹謗候選人名譽、影響選民投票行為，意圖使人不當選，向桃檢提出告訴。

檢察官偵訊時，王浩宇否認違反選罷法誹謗犯行，王供承，他將舒翠玲在平鎮區公所開會錄影PO到臉書，是因為舒對公務員的態度很差，他才提供媒體影片，幫公務員說話。舒翠玲事後出面表示，自己關心里民活動中心興建，但屢遭工務部門冷落、直到內部裝潢會議才通知開會，她對當天情緒控管不佳致歉。