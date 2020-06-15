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服役4個月也想逃！他剩7天退伍逾假不歸被判刑2個月

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義縣陳姓青年為陸軍二等兵，原役期不到4個月，原定108年8月19日就可退伍，去年8月11日為逃避債主討債、逾假未歸，雖然4天後回營，仍被依陸海空刑法離去職罪，判有期徒刑2個月，得易科罰金。

判決書指出，19歲陳男軍事訓練期為至108年4月30日起至同年8月19日止，去年8月10日上午8點休假離營，原定11日下午6時返營銷假，但陳姓男子為躲避債主討債，當天下午未返回部隊，潛逃躲在嘉義縣六腳鄉友人住處。

陳姓青年供稱，因有10萬元債務糾紛，害怕債務人找上門討債才會逾假未歸，甚至還曾想要逃去澎湖工作，如果不是父親找到他的話，可能會一直逃避、不想回營區。

經部隊發佈離營通報，聯絡陳男父親協尋，陳8月15日凌晨2時許回到營區、繼續服役，經部隊函送嘉義憲兵隊，由嘉義地檢署偵辦起訴做簡易判決。

判決書指出，陳姓青年為義務役軍人，預定休假結束當天還打電話回部隊丶故意欺瞞表示欲回營，之前也曾逾假未歸被記過處分，代表他的素行不佳，嚴重影響部隊領導統禦丶官兵士氣，且缺乏法紀觀念，經發布通緝後才歸案，不宜宣告緩刑。

陳男剩7天退伍逾假不歸，被法院判刑2個月。記者卜敏正/攝影
陳男剩7天退伍逾假不歸，被法院判刑2個月。記者卜敏正/攝影

嘉義 青年 債務

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