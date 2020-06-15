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台東男性侵6歲女童被收押 母以兒心智障礙求交保遭駁

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導

台東縣吳姓男子因涉嫌性侵6歲女童遭到法院羈押，日前吳男母親以家人已與被害人家屬達成和解、吳男有心智障礙等理由，聲請法院讓吳男交保停止羈押，給吳一個改過自新的機會，但遭台東地方法院裁定駁回。

吳母委請律師為兒聲請交保理由為：被告對酒後犯下錯誤，後悔不已，已請被告父親及三舅至被害人家中向被害人及被害人父母致歉請求原諒，並與被害人父母達成和解，有簡易和解書可查；被告自幼個性內向，求學階段曾遭霸凌欺侮，期間曾至新北市恩主公醫院精神科就診，也經台大醫生診斷有自律神經失調（亞斯伯格）症，有診斷書可證，其心智及語言均有障礙，表達易讓人有所誤解；案發時證人及被害人家屬在慌亂、憤怒中所作筆錄與事實有所出入，起訴書中「性侵」一詞有爭議，且被告已被羈押2 個月，希望能給被告改過自新的機會，准予交保。

台東地院指出，吳男子在移審台東地院時，坦承有進入被害女童房間內，脫去被害女童內外褲後，以舌頭舔弄被害女童外陰部，又以生殖器插入女童陰道一點點，足認被告涉犯加重強制性交罪嫌重大，為女童身心帶來嚴重傷害，女童家人憤怒，鄉里人心惶惶，且吳男也坦言「無法控制衝動」。

台東地院表示，被吿所犯為最輕本刑7年以上有期徒刑，且有反覆實施犯罪之虞，有繼續羈押之必要，無從以具保或其他手段替代。

台東地院認為，被告有無與被害人家屬和解？被告求學成長背景及病史、證人及被害人證詞證明力等，均屬本案審理時認定被告有罪無罪及量刑審酌的參考，並非法院判斷要不要給予交保停止羈押的事由。

台東縣吳姓子因涉嫌性侵6歲女童遭到法院羈押，日前吳男母親以家人已與被害人家屬達成和解且心智障礙等理由，聲請讓吳男交保，但遭台東地方法院駁回。記者羅紹平／攝影
台東縣吳姓子因涉嫌性侵6歲女童遭到法院羈押，日前吳男母親以家人已與被害人家屬達成和解且心智障礙等理由，聲請讓吳男交保，但遭台東地方法院駁回。記者羅紹平／攝影

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