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傳藝中心副主任朱瑞皓涉貪 北檢聲請延押兩個月

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓，涉嫌於任職文化部人文及出版司正副司長時期，收受廠商60萬元賄款及接受旅遊招待，護航獲取補助款，違反貪汙治罪條例。台北地檢署向法院聲押禁見獲准，檢方為釐清朱男涉貪細節，認為有必要繼續羈押，聲請延押2個月。

台北地院本周將開庭決定是否延押。此外，朱又被查出擔任傳藝中心副主任期間，於2019年收取廠商工程回扣50萬元，另案偵辦中。

朱瑞皓曾任國立台灣博物館副館長、文化部專門委員等職務，2014年7月間擔任人文司副司長，2016年9月至2018年7月1日擔任人文司司長，現為國立傳藝中心副主任。

北市出版商業同業公會理事長盧欽政則曾是中山地下書街負責人，書街現已轉為「誠品R79」。台北市出版商業同業公會副理事長周均亮為寂天文化事業公司負責人，出版多益等考試用書。

檢廉獲報，指朱瑞皓擔任人文司正副司長，對於廠商申請出版業補助款具有主管監督權責，在任職期間竟收受盧金欽、周均亮60萬元賄款。此外，朱接受兩人招待，三人一同前往越南、泰國等東南亞國家旅遊。

朱疑因收受不正利益，進而護航讓兩人取得人文司特定採購案、補助案，兩人至少詐取150萬元；三人涉嫌違反貪汙治罪條例不違背職務行受賄罪、刑法詐欺罪。

4月20日，檢廉搜索朱位於北市文林路的辦公室、寂天文化、台北市出版商業同業公會等處所，並約談朱、盧、周等3名被告及相關人共17人到案說明。

經漏夜偵訊後，檢察官認定朱涉嫌貪汙重罪，有勾串之虞，向法院聲押禁見。盧欽政以50萬元交保、周均亮以30萬元交保，其餘證人請回。

國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓，涉嫌於任職文化部人文及出版司正副司長時期，收受廠商60萬元賄款及接受旅遊招待，護航獲取補助款，違反貪汙治罪條例，台北地檢署偵辦中。圖／本報資料照。
國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓，涉嫌於任職文化部人文及出版司正副司長時期，收受廠商60萬元賄款及接受旅遊招待，護航獲取補助款，違反貪汙治罪條例，台北地檢署偵辦中。圖／本報資料照。

北市 貪汙

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