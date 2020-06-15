弱智夫虐妻成性還說「妳選的」 法官判離：誰受得了？

新竹一婦人控訴，丈夫婚後常酗酒、打她，前年1月甚至拿水果刀要殺她，翌日凌晨還開瓦斯桶氣閥想尋短，威脅「報警我就從4樓跳下去」。新竹地院核發通常保護令，丈夫也遭檢方起訴，婦人提離婚，一審判准，台灣高等法院也認為妻子「不堪同居之虐待」准許離婚。丈夫不滿，直呼「她結婚時就知道我弱智，怎可當成離婚原因？」

這對夫妻2001年1月結婚，兒子16歲；丈夫因患有兩側聽力障礙，智力中下。丈夫2015年10月間因酒駕，遭裁罰15萬元，他原本想以夫妻共有的新竹縣房地貸款繳納，但他認為妻子訛詐了應屬於他的一半財產、將所有權全轉至她名下，還要求他搬家。丈夫說，想到這兒就有氣，才會和妻子衝突、互毆，但他認為這是「偶發」的傷害行為，不構成「不堪同居之虐待」。

為了防止家暴、讓婚姻制度為大眾期待，憲法保障人民自由權利，民法第1052條第1項第3款規定的「不堪同居之虐待」這一款，指的是如果夫妻一方對他方以身體上或精神上不可忍受的痛苦，使得無從繼續保持共同圓滿、安全及幸福的生活，而「生婚姻破綻」，就屬不堪同居之虐待，可當成離婚的原因。

高院審理認為，兒子證稱爸爸和媽媽常為了房、地的事情爭吵，爸爸常藉酒裝瘋、趁機海扁媽媽，媽媽常被打到流血。最近一次則是爸爸拿出一把刀要殺媽媽，為了護母，他打爸爸的手直到對方鬆開刀子、並喚媽媽「趕快報警」。當婦人撥打電話時，丈夫還拿起摺疊椅丟了過去，幸被兒子搶下。

丈夫因違反家庭暴力防治法傷害案，遭竹院處拘役40日、有期徒刑3月，高院認為妻子受虐的說法可信。但丈夫辯稱絕不會酒後施暴，並說兩人在結婚時，妻子就知道他聽力受損，且「智力中下」容易情緒失控，卻還願意跟他結婚，因此他認為妻子不能以這個理由離開他。

不過法官認為，就算妻子不嫌棄丈夫身體缺陷而結連理，這也不代表丈夫就可以「合理化」家暴；即便他認為妻子詐取房地所有權，也不能動粗，況且新竹地檢署偵查後也處分妻子不起訴。