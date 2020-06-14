家長嗆「爛老師」大逆轉無罪 真相竟是女師對小孩錄音

數學老師情境示意圖。圖／Ingimage 擔任屏東潮州鎮某國小家長委員的吳姓男子，遭控前年10月涉辱罵校內女老師「妳是個爛老師，妳就是個爛老師」，女師氣得報案提告，一審依公然侮辱罪判吳罰金1萬元。不過上訴後，高雄高分院認為吳質疑女師是否對學生錄音，並非胡亂謾罵，考量雙方爭執的情境後，逆轉改判無罪確定。女師現已遭停聘。

起訴指出，吳姓男子是屏東縣潮州鎮某間國小家長會委員，也是學生家長，2018年10月29日，在校長室內溝通教學問題時，涉出言「妳是個爛老師，妳就是個爛老師」等語，公然侮辱一名女老師，這名女師認為名譽遭貶損，向潮州警分局報案提告。

吳姓男子辯稱，因他曾質疑她的教學，女師才對他小孩錄音、問小孩他有沒有在講老師的壞話，已造成小孩不安，他才氣得罵爛老師，他也認為這不是辱罵的字眼。

一審法官認為，吳姓男子罵「爛老師」，顯然是情緒性發洩，難認定是對教學內容的理性、客觀評價，確實有貶抑、侮辱女師人格的主觀犯意，依犯公然侮辱罪處罰金1萬元，易服勞役10天。

吳姓家長上訴後，二審合議庭勘驗案發當天在校長室內的錄音檔，吳姓男子當下一直質問究竟有無錄音？連在場的校長也要女師明確回答有無錄音，但女師仍不給答案。

吳當時氣得稱「妳現在就馬上發誓如果我（指女師）有錄音就全家死」、「妳上課上什麼課難道妳不清楚嗎，言不及義每次上課都偏題」等，女師則回「不是你這樣說的偏題，在哪裡你說啊，我按照課本教就符合課綱，教學目標」；吳於是說「妳還是要玩，我身為家長我不懂妳那一套，妳是個爛老師，妳就是一個爛老師，懂嗎？這是家長的認知」，女師則稱「那是你的看法」。

合議庭認為，吳姓男子是在女師一再顧左右而言他、不願承認對吳的小孩錄音，反而要求吳提出錄音證據，吳因此氣得嗆爛老師，加上女師事後對縣府教育處承認錄音，吳的質問確實有憑有據。