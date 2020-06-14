醫師打嗎啡治他頭痛 不滿診斷書內容竟揚言捅醫師一刀

張姓男子有頭痛宿疾，吃止痛劑無效掛急診，醫師施打嗎啡止痛劑才緩解。張男要求醫師開具診斷證明書，但認為內容不能讓他請假，要求醫師重寫被拒絕，揚言「要是有刀子，我真的馬上捅向你一刀」，法官依違反醫療法判刑3個月，如易科罰金以1千元折算1日。

判決指出，張男去年4月18日午夜到基隆長庚醫院急診室看診，表示原先施打的止痛劑無效，頭很痛。醫師診斷後，改施打藥效較強的嗎啡止痛劑，頭痛症狀才緩和。

張男要求急診醫師開立診斷書，隔天凌晨拿到診斷書，認為內容不符合讓他請假需求，要求醫師重新開立被拒絕。張男心生不滿，恫嚇醫師「要是有刀子，我真的馬上捅向你一刀」。

醫師認為張男恐嚇他，擔心安全受危害，且妨害他執行醫療業務報警。警方偵詢後將張送辦，基隆地檢署檢察官偵結，依違反醫療法及刑法恐嚇罪嫌起訴。

基隆地方法院審理時，張男坦承犯行，並與醫師證述情節相符。法官當庭勘驗現場監視器畫面，認定張男犯醫療法「對於醫事人員或緊急醫療救護人員以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害其執行醫療或救護業務」及刑法恐嚇危害安全罪，從重以醫療法判刑。