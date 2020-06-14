散布總統蔡英文勝選作票 網友遭辦侮辱公署

美籍男子Christian因商業竊盜案被美方通緝，潛逃來台13年，在台期間又因家暴案被通緝。刑事局日前接獲美方情資後規規畫逮人，發現他身材壯碩又自稱在美從警，更隨身攜帶刀，研判有使用短刀搏擊能力，決定讓專責要犯緝捕的刑事局除暴特勤隊出動。

2020-06-14 14:16