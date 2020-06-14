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散布總統蔡英文勝選作票 網友遭辦侮辱公署
刑事局偵查第七大隊，今年3月30日接獲民眾檢舉「YouTube」網站上，有網友散布標題「蔡英文做票，必須下台」的下集影片」指稱總統蔡英文做票400萬張以上，影片下方還帶有簡要說明內容為「民進黨慣用詐騙語做票來勝選！2020，臨時更換投票箱為紙箱，於紙箱中動手腳，大舉做票400萬張以上」。
警方說，影片內容多為自行揣測並配上「換票、偷票」字眼，意圖引導民眾產生誤解，對政府相關選務部門失去信心，使社會大眾激起對立面。
刑事局循線通知散布影片的台北市李姓男子到案說明，詢後依違反社會秩序維護法「散布謠言，足以影響公共之安寧者」，4月15日移送台北地院簡易庭，5月19日簡易庭裁定不罰。
不過刑事局認為，影片的內容有影射中央選舉委員會在辦理選務工作時涉嫌「換票、偷票」情事，有涉及侮辱公署罪嫌，因此刑事局針對違反刑法第140條公然侮辱公署部分，再將李男移送台北地檢署偵辦。
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