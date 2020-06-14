網傳做票假訊息不罰 警方再依涉侮辱公署罪送辦
43歲李姓男子日前在網路散布「蔡英文做票，必須下台」不實影片，警方查獲後依違反社維法送辦，但台北簡易庭裁定不罰，刑事局今天說，因影片顯涉侮辱公署罪，依法送北檢偵辦。
刑事局於3月30日接獲民眾檢舉，指YouTube網站平台有網友於3月28日散布標頭為「『蔡英文做票，必須下台』下集，蔡英文做票400萬張以上的真相！」的不實訊息影片和文字。
經查這段影片全長達23分53秒，有中英文對照字幕，但影片內容多為未經證實錯誤訊息，甚至為自行揣測並配上「換票、偷票」字眼，意圖引導民眾產生誤解。
警方經追查發現為北市一名經商的43歲李姓男子所轉傳，並於3月30日通知李男到案說明，並依涉違反社會秩序維護法移送管轄分局裁處。
刑事局今天發布新聞稿表示，全案於4月15日移送台北地院台北簡易庭，並於5月19日裁定不罰。
但因影片內容影射中央選舉委員會在辦理選務工作時涉嫌「換票、偷票」情事，刑事局說，這部分明顯涉及侮辱公署罪，全案依法移送台北地檢署偵辦。
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