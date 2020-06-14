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桃市抓改裝車飆車噪音 民代：科技執法不科技
桃園市蘆竹區改裝車輛深夜飆車噪音擾民，引起民眾陳情，蘆竹警方深夜在南崁地區攔查改裝車輛噪音，昨天查獲6輛改裝汽機車噪音超標開罰，市議員劉勝全今天上午表示，蘆竹台15西濱線、台31南青路及串連台15線的南山北路，深夜常有飆車噪音擾民，建請環保局、警方增加攔查飆車路段熱點，加強取締。
蘆竹警方指出，改裝汽機車深夜噪音擾民，警方配合環保局執行聯合稽查勤務，定點攔查改裝車輛檢測噪音，在南崁地區道路查獲改裝汽車2輛、機車4輛噪音超標，開單告發及限期改善，另因應噪音擾民，警方以交通錐、連桿及警示燈實體器材，採預防性路障干擾設施，防範噪音飆車。
劉勝全表示，蘆竹區改裝汽機車大都選在道寬、又直的馬路飆車，以西濱台15線及台31南青路聚集飆車最多，還有串連台15線的蘆竹南山北路等路段也常見飆車族聚集飆車，環保局以科技執法購買5台噪音偵測照相，每部機器80萬元，針對噪音超過84分貝以上改裝汽機車進行科技拍照，還要人工過濾拍攝照片，效果有限、浪費成本。
劉勝全認為，環保局科技執法必須加強取締品質，他建議配合警方針對易飆車噪音的道路，增加取締熱點加強攔查，包括主幹道與串連的道路，配合併科技執法，嚴格取締改裝汽機車、加強源頭管制，不要流於形成，以免噪音擾民引發民怨。
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