司機破窗行竊民宅 一枚指紋留夾鏈袋成鐵證

台中市陳姓男子在去年11月底前往大肚區某民宅，以割破紗窗的方式，進入許姓女子的住家內，在地下室偷走現金、首飾等價值超過7萬多元的財物，隨後又在民宅2樓房間內，偷走美元、越幣、現金等超過2萬多元的財物，造成許女超過10萬元的損失，警方獲報後，在夾鏈袋上查獲一枚指紋，查出是陳涉案，但陳否認涉案，台中地院認定，陳無法說明為何指紋會出現在許女家中的夾鏈袋，認定陳是竊賊，依竊盜罪判刑6月，併科罰金1萬。

根據判決書，陳姓男子在去年11月28日下午1時許，以不明工具割破紗窗後，侵入許姓女子位於大肚區住處，竊取許女放置在地下1 樓房間內的7.3萬元現金、金戒指3 枚、金手鍊1 條、金墜子2條、生肖樣式的金墜子7 條、金牌金項鍊2 條、金項鍊1 條，及放置在2樓房間內現金2萬元、美金150元及越南幣1 袋，損失超過10萬元，許女晚間返家後，發現紗窗遭破壞，財物遭竊，因此報警，警方在許女的房間抽屜內，發現一個遭翻動過的夾鏈袋，袋上有一枚左手拇指指紋，經比對查出是陳涉案。

擔任貨車司機的陳姓男子到案後，矢口否認涉案，辯稱他在案發時有到大肚區沙田路一帶勘查農作物，但沒有侵入民宅偷東西，且為何民宅內失竊那麼多的財物，只有採到他一枚指紋，明顯不合理。