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夾娃娃機擺跳蛋、人工陰道 機台主判拘役30日

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

從事選物販賣機維修的陳姓男子，去年在大同區承租機台，涉嫌公開陳列包裝印有女性胸部的情趣用品，遭警方查獲依法送辦。士林地方法院認為，陳男觸犯公然陳列猥褻物品罪，判處拘役30日，可易科罰金3萬元，扣案43個情趣用品沒收。

33歲陳男在大同區1家娃娃機店承租4台選物販賣機，在機台內共計放置人工陰道41個、跳蛋2個，因未採取適當安全隔絕措施，公開陳列暴露男女裸露、生殖器官、描述男女性行為等畫面，提供有礙於社會風化的商品給不特定人觀覽、夾取。

判決指出，扣案的情趣用品包裝盒上，均印有女性裸露胸部、身體或性器官等猥褻照片，認定是猥褻物品，且機台設有保證取物，只要投入一定金額即可獲得商品，但因沒有證據證明有人夾走物品，認定陳男犯公然陳列猥褻物品罪。

陳男供稱，確實在機台內放置情趣用品，但在社會局、經檢局說明後，不再擺放。

法官審酌，陳男承租選物販賣機，未謹慎選擇陳列物品，竟意圖販售猥褻用品而公開陳列，對社會善良風俗產生不良影響，實有不該，但考量犯後態度尚可，陳列期間非長，以及家庭狀況後，依法判處拘役30日，可易科罰金，以資懲儆。

示意圖（非本案）。圖 /本報資料照片
示意圖（非本案）。圖 /本報資料照片

猥褻 器官

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