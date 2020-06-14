非法掩埋廢棄物謊稱疏濬成果 新北環保署查獲送辦

新北三峽區公所委託業者在弘道里旁的河道進行清淤工程，昨卻被民眾發現，業者疑似有非法填埋廢棄物，環保稽查員與三峽警分局、公所前往查緝，確實發現業者非法掩埋廢棄物，環保局指出，全案依46條第2款規定移送地檢署偵辦。

環保局指出，已要求業者將填埋物挖出並運至合法廢棄物處理廠處理，而業者將面對1年以上、5年以下的有期徒刑，併科1500萬元以下罰金，目前檢警持續偵辦中。

台灣已進入防汛期，新北三峽工所委託業者清淤河道，13日上午卻有民眾發現，業者竟把廢棄物偷埋在河道內，環保稽查員與警方前往現場要求怪手司機開挖，果然發現數袋廢纖維或棉、布等混合物的廢棄物，司機與領班立即帶回偵訊。

怪手司機指出，自己受託掩埋廢棄物。領班則坦承，公司承攬三峽區公所河道清淤工程，但河川的淤泥少，不夠向公所核銷，所以運來鄰近縣市下水道工程產出之袋裝土方及其他廢棄物，充當河川疏浚清淤挖掘成果。

領班指出，廢棄物的成果是用來申報清淤費用，沒想到卻被民眾發現偷埋廢棄物事實，在警方趕來之前，已把大部分掩埋袋挖出移除。

環保局指出，業者未依廢棄物清理法規定，導致環境遭汙染，已移送檢調偵辦，另外業者承攬河川疏浚清淤工程，卻反填埋其他廢棄物，未依合約執行，也請三峽公所依違規情節追究責任。