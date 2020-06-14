第二春維持5年 男搞到負債還要女分他一半財產

基隆市同為第二春男女結婚未約定夫妻財產制，5年後離婚，男方名下財產0元，女方有兩房和2百多萬元存款。男子訴請分配一半財產，女子辯稱，婚後增加財產多她貢獻，平均分配不公平。法官指出，夫妻剩餘財產差額以平均分配為原則，女方未能舉證對她有利事項，判應付前夫209萬多元。全案可上訴。

男子起訴指出，他與前妻2013年結婚未約定夫妻財產制，去年5月間訴請離婚，今年3月間經法院調解離婚。他名下財產為兩家銀行存款約1萬元、向保險公司借款53萬多元，婚後財產為「負」52萬多元。

男子說，婚後家中經濟交由前妻管理，婚姻存續期間，前妻買了兩間房子，無貸款，兩房出租，每月租金共9千元。前妻名下兩房各約12坪，屋齡34年，市價近113萬元，加上存款236萬多元，合計461萬多元，前妻應給付1/2差額257萬多元給他。

女子答辯，結婚前名下房地、存款、股票合計約319萬多元，婚後財產為464萬多，僅增加約145萬元。兩人結婚時，前夫與前一任妻子生育的2名子女就讀私立中學，依前夫所得資料，用於子女教育費、家庭生活支出、保險費已相當窘迫，前夫還迷信宗教，為此花了大筆金錢，對婚姻中的財產貢獻甚少。

女子說，她再婚的前一段婚姻子女已長大，無需扶養。為了兩人年老生活有保障，工作外還打零工辛苦賺錢，一點一滴攢下來購買不動產，婚後增加財產大多是她貢獻，前夫要求平均分配不公平。

基隆地院法官審理後指出，兩人婚後未約定夫妻財產制，應適用法定財產制，男子提起分配剩餘財產依法有據。

法官說，雙方婚後財產應以男子訴請離婚日為計算基準，算出男方婚後財產為0元，女方為418萬多元，男方得請求女子給付夫妻剩餘財產差額分配額為209萬多元。