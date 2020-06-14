快訊

醫材新制爭議 施景中：主觀認為醫生把病患當冤大頭

彰化轎車過平交道被撞爛 駕駛心驚：沒聽到警鈴響

第二春維持5年 男搞到負債還要女分他一半財產

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市同為第二春男女結婚未約定夫妻財產制，5年後離婚，男方名下財產0元，女方有兩房和2百多萬元存款。男子訴請分配一半財產，女子辯稱，婚後增加財產多她貢獻，平均分配不公平。法官指出，夫妻剩餘財產差額以平均分配為原則，女方未能舉證對她有利事項，判應付前夫209萬多元。全案可上訴。

男子起訴指出，他與前妻2013年結婚未約定夫妻財產制，去年5月間訴請離婚，今年3月間經法院調解離婚。他名下財產為兩家銀行存款約1萬元、向保險公司借款53萬多元，婚後財產為「負」52萬多元。

男子說，婚後家中經濟交由前妻管理，婚姻存續期間，前妻買了兩間房子，無貸款，兩房出租，每月租金共9千元。前妻名下兩房各約12坪，屋齡34年，市價近113萬元，加上存款236萬多元，合計461萬多元，前妻應給付1/2差額257萬多元給他。

女子答辯，結婚前名下房地、存款、股票合計約319萬多元，婚後財產為464萬多，僅增加約145萬元。兩人結婚時，前夫與前一任妻子生育的2名子女就讀私立中學，依前夫所得資料，用於子女教育費、家庭生活支出、保險費已相當窘迫，前夫還迷信宗教，為此花了大筆金錢，對婚姻中的財產貢獻甚少。

女子說，她再婚的前一段婚姻子女已長大，無需扶養。為了兩人年老生活有保障，工作外還打零工辛苦賺錢，一點一滴攢下來購買不動產，婚後增加財產大多是她貢獻，前夫要求平均分配不公平。

基隆地院法官審理後指出，兩人婚後未約定夫妻財產制，應適用法定財產制，男子提起分配剩餘財產依法有據。

法官說，雙方婚後財產應以男子訴請離婚日為計算基準，算出男方婚後財產為0元，女方為418萬多元，男方得請求女子給付夫妻剩餘財產差額分配額為209萬多元。

法官指出，夫妻剩餘財產差額以平均分配為原則，倘夫妻某一方主張平均分配顯失公平，應就有利於己事實負舉證責任。本件女方未能證明男方不務正業、迷信宗教浪費，或對財產增加貢獻甚少，所以無法適用民法「平均分配顯失公平者，法院得調整或免除其分配額」規定。

基隆市同為第二春男女結婚5年後離婚時，男方訴請分配一半財產，女子辯稱婚後財產大多她貢獻，平均分配不公平。法官指女方未能舉證對她有利事項，判付前夫209萬多元。記者邱瑞杰／攝影
基隆市同為第二春男女結婚5年後離婚時，男方訴請分配一半財產，女子辯稱婚後財產大多她貢獻，平均分配不公平。法官指女方未能舉證對她有利事項，判付前夫209萬多元。記者邱瑞杰／攝影

夫妻 結婚 離婚

延伸閱讀

離婚不到1年宋仲基傳戀上女律師　經紀公司回應了

渣尪出軌 佐佐木希不分居不離婚「孩子是最重要的」

寧夏盲婦簽名練1年才辦妥離婚 民政局：沒有為難人

土銀網銀結購美元存款匯率快閃優惠 牌告讓利減4分

相關新聞

第二春維持5年 男搞到負債還要女分他一半財產

基隆市同為第二春男女結婚未約定夫妻財產制，5年後離婚，男方名下財產0元，女方有兩房和2百多萬元存款。男子訴請分配一半財產...

學生暑假打工花9天查證 仍被詐團利用法官判無罪

台中市李姓男子是學生，2年時放暑假時找工作，以手機通訊軟體與名為「李靜敏」的不明人士聯繫，當時歹徒告知工作只要提供帳戶、...

母親獨自打工養活子女 棄家病父聲請扶養費法官駁回

85歲楊姓男子年老無法工作，向二名子女請求扶養費，但子女以他們出生後，父親就無故離家，未曾返家探視，他們從小由母親含莘茹...

痛毆鄰居致左耳聽力障礙 六旬翁器質性精神障礙獲緩刑

67歲吳姓男子罹慢性器質性腦徵候群，前年11月30日清晨5時在台南市安南區住家附近偶遇鄰居時，徒手毆打其頭部，致頭部外傷...

「我在監票...1百人重複投票3次」 1男遭警送法辦

高雄市長罷免投票鬧得沸沸揚揚，反罷免人士一度流傳「動員監票」，引發檢警高度關注。刑事局南打偵一隊在投票當天接獲情資，范姓...

熱門新聞

高雄名醫家五口死亡火警 消防鑑定電氣因素起火釀災

關西汽機車擦撞 騎士卡車底送醫急救後不治

家族聚餐照驚見北市正妹女警 違規男求電話她只給這個

台南永康汽修廠深夜大火燒毀2輛車 一度傳婦人失聯

毒蜂竟螫死壯男 消防人員研判遭毒性最強黑腹胡蜂螫傷

梁文傑服務處遭闖入 6黑衣人：去許崑源靈堂上香

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。