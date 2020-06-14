學生暑假打工花9天查證 仍被詐團利用法官判無罪

台中市李姓男子是學生，2年時放暑假時找工作，以手機通訊軟體與名為「李靜敏」的不明人士聯繫，當時歹徒告知工作只要提供帳戶、金融卡配合資金轉入即可，李擔心是詐騙集團，因此還花了9天時間，與歹徒互傳訊息，對方提供地址、統一編號等資訊，告知他是合法經營後，才提供金融卡跟存簿給歹徒，但歹徒拿到存簿後，就詐騙民眾，得贓款7.5萬元，台中地院審理後，認為李是一時思慮不周，降低警覺，但檢方未提供足夠證據，讓合議庭形成有罪心證，判李無罪。

根據判決書，李姓男子開庭時辯稱，他在2018年7月2日起至10日為止，為了找工作而用手機通訊軟體與名為「李靜敏」的不明人士聯繫，當時該名歹徒告知，只要提供存簿、金融卡配合資金轉入即可，李因擔心被詐，所以連續多日都不斷詢問歹徒「會被銀行說是洗錢嗎？」「都是合法嗎」，當時歹徒回「只是單純提供空的帳戶，給公司會員投注對匯使用」、「可以放心，公司不是第一天對外找配合的，如果是什麼違法的，也不可能做這麼久啊」，歹徒還提供公司統一編號、地址、電話，以取信李，李不疑有他，就將金融帳戶提供給歹徒。

歹徒拿到李的金融帳戶後，就以網路購物疏失為由，拿來詐騙另名民眾，得款7.5萬全都匯入李的帳戶內，李因而循線被查獲。

台中地院合議庭指出，詐騙集團手法推陳出新，一般民眾常被能言善道的說詞所迷惑，而做出不合情理的舉動，「屢見不鮮」，有豐富社會經驗之人，或許可以輕易識破訛詐之詞，但不能排除有人因一時疏忽、輕率而誤信工作需提供帳戶資料而交付帳戶的情形，所以在求職若渴的情形，很難期待一般民眾都能詳究細節、提高警覺而免遭詐騙、利用。

合議庭指出，李姓男子因為歹徒有提供公司統一編號、地址、電話等資訊，加上求職情切，難免降低警覺性，因一時思慮不周，受對方欺矇係為工作所需而提供帳戶存摺、金融卡及密碼，也有可能，李或許有疏失之處，但難以藉此主觀認定李有容任他人遂行不法行為。