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母親獨自打工養活子女 棄家病父聲請扶養費法官駁回

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

85歲楊姓男子年老無法工作，向二名子女請求扶養費，但子女以他們出生後，父親就無故離家，未曾返家探視，他們從小由母親含莘茹苦外出打工扶養長大，拒絕支付扶養費。法官認為，楊父提不出有何不能盡扶養義務正當事由，對子女未盡扶養義務情節重大，駁回楊父請求，全案可抗告。

楊父主張，他年邁身體虛弱，去年起幾乎喪失視力，僅能靠摸索勉強行動，他名下無財產，每月僅領有老人生活津貼3700元，無法維持基本生活開銷，請求二名子女每月各支付7918元扶養費。

楊的兒子表示，他從6、7歲後印象中就沒有見過父親，看到的只有辛苦的母親打工養家，他國小畢業後就當童工，都是母親扶養他和妹妹至成年。20幾歲當兵退伍回來，父親家人通知說父親發生車禍，他才第一次見到父親，他工作收入不固定，也要負擔家裡開銷，小孩還在念研究所，沒有能力給付扶養費。

楊的女兒說，她從小至成年就沒有見過父親，父親都沒有回家來探望過，也沒有收到扶養費，她只有一輛汽車，還在繳貸款，只有芒果期的時候，周末回去市場打零工，她跟哥哥住在一起生活，也沒有能力負擔父親扶養費。

法官認為，楊子印象所及僅見過父親二次，一次是被通知至醫院繳交父親醫藥費用，另一次則為楊父提起扶養費聲請；楊的女兒於父親提起扶養費聲請才和父親初次見面。法官認定，楊父對於子女未盡扶養義務，無正當理由對子女未盡扶養義務情節重大，楊父請求子女給付扶養費，為無理由，裁定駁回。

85歲楊姓男子年老無法工作，向法院聲請二名子女扶養費，法官認為，楊父在子女出生後即離家，對子女未盡扶養義務情節重大，駁回楊父請求。圖／本報資料照片
85歲楊姓男子年老無法工作，向法院聲請二名子女扶養費，法官認為，楊父在子女出生後即離家，對子女未盡扶養義務情節重大，駁回楊父請求。圖／本報資料照片

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