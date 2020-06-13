痛毆鄰居致左耳聽力障礙 六旬翁器質性精神障礙獲緩刑

67歲吳姓男子罹慢性器質性腦徵候群，前年11月30日清晨5時在台南市安南區住家附近偶遇鄰居時，徒手毆打其頭部，致頭部外傷、腦震盪等，經送醫治療後左耳聽力障礙而無法復原，案經檢方起訴，吳坦承犯行與鄰居達成和解。吳經精神鑑定，認受精神病症狀影響，衝動控制能力下降，台南地院認他犯傷害致人重傷罪，處1年8月徒刑，緩刑3年，可上訴。

案發後，被害人送醫治療，發現右耳聽力嚴重受損，經過1年多追蹤，今年2月間至成大醫院檢查，純音聽力檢查右耳閾值平均為23分貝、左耳閾值平均為76分貝，語音接收閾值檢查右耳閾值為20分貝、左耳為55分貝的聽力損失，左耳已達明顯聽力障礙程度並未改善，藥物已無法治療，且影響日常生活與人溝通。

然而，吳於2009年9月頭部外傷後，開始出現情緒易暴躁、妄想情形，案發當時未持續治療。經台南地院合議庭委託奇美醫院精神鑑定，鑑定時吳意識清楚，神情淡漠，無怪異行為，無幻覺症狀；案發前已出現被害及關係妄想。

經腦部核磁共振結果顯示額顳皮質萎縮，注意力、記憶力與衝動控制恐受影響，推估犯案當下，吳應有意識到自己正在打人，但受精神病症狀影響，衝動控制能力下降，雖未達不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為能力，但辨識其行為違法或依其辨識而行為能力有顯著減低情形。

辯護人主張，吳行為時，已因精神障礙或其他心智缺陷，致其辨識行為違法或依其辨識而行為能力，顯著減低。

合議庭指出，吳自案發後，經精神科治療，且家屬督促服藥下，情緒與精神病症狀明顯改善，至今可固定回診與服藥，其情緒狀態與行為表現較為穩定，目前其病情尚可控制，建議未來應持續精神科治療，並注意其憂鬱症狀。

合議庭認為，雖吳個人生活及自理能力無礙，但其認知功能有下降趨勢，白天家人工作無暇顧及個案，建議家人注意其情緒症狀，可考慮安排社區活動或日照中心等參與復健活動，建立規律生活，減少其退縮，減緩認知功能下降情形等情。