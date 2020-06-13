法官誤認酒駕累犯 男非常上訴成功刑度少1月

游姓男子酒駕遭逮，法官誤認為累犯，加重判刑5月定讞。案經檢察總長提起非常上訴，最高法院認為，游男犯本案時，前案已執行完畢超過5年，並不構成累犯，改判刑4月確定。

全案起於，游姓男子於民國108年5月8日上午飲酒後，同日下午騎乘機車上路，行經台中市豐原區西勢路與合作街交岔路口遭警查獲，被依公共危險罪嫌送辦。

一審台中地方法院認為，游男先前有多次酒駕前科，並在前案執行完畢後5年內故意再犯本案，屬於累犯，審酌游男不知悔改，對酒駕刑罰的反應力薄弱，應予加重其刑，處有期徒刑5月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。游男未上訴，案件因此定讞。

但最高檢察署認為，累犯是指徒刑執行完畢5年以內故意再犯有期徒刑以上之罪，但游男前因公共危險罪被判刑3月，併科罰金2萬元確定，已於103年1月20日執行完畢，本案犯行是108年5月8日，顯已超過5年，不應論為累犯進而加重其刑。

最高檢認為，原確定判決有證據調查未盡及適用法則不當的違法，經檢察總長江惠民核定後提起非常上訴。

最高法院認為，游男犯本案的時間點，確實已超過前案執行完畢後的5年，並不構成累犯，原確定判決違背法令且對被告不利，非常上訴有理由，因此日前撤銷原判決，改判刑4月，得易科罰金。