「我在監票...1百人重複投票3次」 1男遭警送法辦

高雄市長罷免投票鬧得沸沸揚揚，反罷免人士一度流傳「動員監票」，引發檢警高度關注。刑事局南打偵一隊在投票當天接獲情資，范姓男子在群組內發布「我在監票，一共有100人重複投票3次」，指稱每個投票所差不多灌水5、6百票；經循線追查，警方昨天通知范到案說明，詢後擬依選罷法等將他移送法辦。

警方選舉當天接獲檢舉，稱有人在多達333人的Line群組中，傳「我在監票，一共有100人重複投票3次」、「每個投票所差不多灌水5、6百票，1千個投票所，一共5、6萬票」等訊息。南打據報後，與高雄市刑大聯手偵辦，在高雄地檢署檢察官指揮下，循線追查訊息來源。

幾經爬梳，警方掌握范男就是發訊息者，前天通知他到案說明。范昨天到案說明，表示自己並不是選務人員，投票當天轉傳上述網路留言到群組，但並不知內容真實度，也無法提供訊息來源。