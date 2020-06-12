刑警父子破獲最大毒咖啡包 署長表揚

蘇俊冠（左）、蘇柏源（右）父子聯手破獲全國最大毒咖啡包案 。記者卜敏正／攝影

台南、嘉義縣市警察昨天舉辦警察節表揚大會，警政署長陳家欽特別到嘉義縣警察局表揚日前偵破義竹製毒工廠及嘉義市查獲11萬包毒咖啡包及8公斤一粒眠毒品，其中縣刑大偵三隊長蘇俊冠及嘉市警局一分局偵查佐蘇柏源，父子聯手、打擊犯罪，是破案關鍵亮點。

嘉義縣市警方日前偵破查獲11萬餘包毒咖啡包，市價超過5000萬，是近年破獲數量最大毒咖啡包案，陳家欽南下嘉義縣與縣長翁章梁慰勉有功人員，並稱讚蘇俊冠父子。

蘇俊冠表示，隊上偵查員曾昱升半年前偵辦一起毒咖啡包案，經長期跟監發現賴姓嫌犯在嘉義縣市都有據點，剛好兒子蘇柏源在嘉義市一分局服務，也趁機訓練兒子辦案，因為兒子3歲時，他就當刑警了、刑事工作相當辛苦，他一方面希望平安，也希望能將自己經驗傳承給兒子，這次破案好像看到兒子已學到了一些老爸的功夫。

蘇柏源說，很難得有這個機會跟老爸學習，真的很開心也很興奮。

台南市警察局昨天也舉行警察節慶祝大會，市長黃偉哲致贈績優人員最夯的「台南英雄麵」，他稱讚台南市在108年下半年「民眾對治安滿意度調查總報告書」總評比，居六都之首。

台南市今年模範警察有刑警大隊副大隊長郭乃榮、新營分局偵查隊副隊長陳志偉 、麻豆分局偵查佐周冠宏及麻豆分局總爺派出所巡佐兼所長孫士峰4人；另白河分局偵查隊長記堂源獲全國模範警察，將接受警政署表揚。

嘉義市政警察局昨天辦理109年警察節慶祝大會，市長黃敏惠表揚模範警察、績優員警等，她表示，嘉義市治安、交通表現都在全國名列前茅，已推薦警察局長張樹德為今年嘉義市模範公務人員代表。

黃敏惠一到場就先問候因罹癌生病坐輪椅的警局公關科志工70歲的陳採眉，感謝她為嘉義、為民眾的付出，陳採眉也說「會當志工做到站不起來！」

嘉義市警一分局三組組長許嘉榮及刑大二組偵查佐簡傳文，獲頒今年模範警察。另鑑識科長呂政鴻丶警員蔡佳明獲頒鑑識楷模。