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民團推陪審參審一併試行 邀司法院長公開辯論

中央社 / 台北12日電

對於人民參與刑事審判要採哪種制度，陪審參審一併試行推動大聯盟今天到司法院大門口，要求司法院長許宗力與民間代表進行公開辯論，不要躲在司法院象牙塔中暗地操控。

針對陪審參審一併試行推動大聯盟的要求，截至晚間記者發稿前，司法院並未回應。

由民間司法改革基金會董事長林永頌、台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍、司法改革國是會議委員張靜等人發起的陪審參審一併試行推動大聯盟，下午在司法院大門口召開記者會。

聯盟指出，許宗力於今年3月16日宣示，只會推動參審一制試行，還將適用案件從1200件縮小到600件以下，這種不尊重司改國是會議支持陪審制改革呼聲的態度，甚至推翻指示前秘書長與民間協商二制併行的政治承諾，引發社會強烈反彈。

聯盟認為，許宗力身為最高的司法政務官，親自回應民間與在野黨的質疑，是他無可推卸的責任。

聯盟要求許宗力與民間代表進行公開辯論，為他推動參審制的政策辯護，不要躲在司法院象牙塔中暗地操控，讓總統蔡英文單獨面對民意，形同被司法院的政策綁架。

聯盟認為應公開辯論的議題，包括「陪審或參審，哪一制會解決司法三病（貪污、恐龍、政治介入）的問題？」、「陪審或參審，哪一制才能讓審判正確，避免冤案？司法院可否選擇參審制一制試行？」、「陪審參審一併試行是否具可行性？」、「人民會信賴陪審制的審判，還是參審制的審判？」。

聯盟表示，司法院應在2週內舉辦公開辯論，落實蔡總統主張司法改革應與社會持續溝通的政策。

司法院 許宗力 司法改革

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