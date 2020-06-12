童軍繩綁女兒防癲癇反害命 檢起訴母親還向法官求情

基隆市一名50多歲的婦人，長期照料患有多重障礙的20多歲女兒，今年2月時，她用5條童軍繩綁住女兒脖子、手、腳等部，避免發生癲癇時傷害自己的身體，不料隔天返家時，發現女兒呼吸衰竭死亡，十分悲痛。基隆地檢署今天偵結，依過失致死罪嫌起訴，但檢察官認為只是一時失慮導致，並非故意，情有可原，考量長期照料付出很大的心力，因此向法官請求從輕量刑。

基隆地檢署起訴指出，婦人多年來一直由她照顧患有多種障礙的成年女兒，不離不棄，女兒有時癲癇發作時會傷害到自己的身體。今年2月間某日深夜，婦人用5條童軍繩綁住女兒脖子、手腳部分，不過，有套上毛巾保護，避免傷到身體。

檢警調查，婦人隔天出門上班返回後，發現女兒沒了呼吸，檢警相驗認為死因是因後腹腔出血、創傷性軸突損傷、顱腦損傷等導致吸衰竭。

婦人向警方說，她是為了保護女兒，沒想到會發生意外，因為如果癲癇發作她的手腳會亂抓，她因要外出上班才綁住，出於保護的目的，她也十分的自責，警方依過失致死罪嫌將婦人函送基隆地檢署偵辦。

起訴書說，婦人並非故意傷害，單純是因一時失慮不夠周全發生意外，雖涉過失致死，但請求法官考量她照顧女兒付出龐大的心力，已失去女兒身心受創，建請法官從輕量刑。