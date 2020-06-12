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佯米其林一星主廚獲聘掰「優化自己」 詐欺判3月

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

彭男向魏姓友人掰稱在美國灰石餐飲學校、法國四季酒店擔任主廚，還獲頒米其林一星主廚。 示意圖／摘自米其林官網
彭男向魏姓友人掰稱在美國灰石餐飲學校、法國四季酒店擔任主廚，還獲頒米其林一星主廚。 示意圖／摘自米其林官網

男子彭俞諺向魏姓友人掰稱在美國灰石餐飲學校、法國四季酒店擔任主廚，還獲頒米其林一星主廚，因母病才返台，魏聽了表示想和他合作開餐廳。彭為取信，以電子郵件寄送「台灣/ 晶華酒店主廚3年」、「法國/ 巴黎米其林三星餐廳廚師」等假履歷給對方，還偽造米其林一星主廚獎牌，魏出資200萬開餐廳，聘雇彭當行政主廚兼管理，騙到31萬的顧問薪資費用。

士林地院依詐欺取財罪判彭6月徒刑，得易科罰金。彭上訴，高等法院考量彭已與魏達成調解，並賠償45萬元，且也不是沒付出勞力，改判他3月得易科罰金之刑。

彭俞諺化名「彭維雄」，2013年間因偽造有價證券、詐欺案件而遭判刑1年8月、3月，都獲緩刑3年。魏表示，2015年結識彭，彭告知有巴黎藍帶廚藝學校證書、米其林一星主廚的經歷，但因母親身體不好，才從國外返台，但剛回台灣「什麼發展都沒有」，他覺得兩人可以合作。

魏說，彭自稱在美國教書，問他要不要陪去美國當他的助教，彭還帶他去「目前正在配合的餐廳」，一家咖啡廳的宣傳上幫魏打的廣告是「法國米其林一星主廚駐店指導」。

2016年，魏出資200萬元開「來玩丼」餐廳，聘彭當行政主廚兼管理，彭可分得50％股東紅利，其中彭的股份另與當時的鄭姓女友共有；彭在有盈餘分紅的情況下，才需以紅利提撥補足100萬元的股金。彭用這個方式詐得50%的股份，但翌年2月他卻被踢爆資歷是假的，不僅魏發現被騙，連鄭姓女友也遭蒙在鼓裡。

士林地院審理時，彭俞諺否認詐欺、行使偽造特種文書，聲稱「我只是優化我自己」，稱獎牌是2013年夏天一名在美國烹飪學校的澳洲實習生開玩笑送他的紀念，當初是魏說「有什麼就寄給我」，才將這些資料都給對方。彭說，被控詐得的31萬元是他的勞力所得，並指「這個薪資請不起真的大師」。

高等法院認為，連文化大學推廣部公告的資料都稱彭2013年獲得米其林一星，從事媒體業的鄭姓女友也誤信他的履歷，魏姓男子不知道彭的資料沒有違背常情。彭為了證明廚藝偽造獎牌，高院認為這屬刑法「偽造變造特種文書罪」的關於能力證書或其他相類之特種文書。

因「來玩丼」餐廳一直沒賺錢，彭實際上沒能拿到分紅金，這部分屬詐欺取財未遂，高院認為士院錯認，因此撤銷改判。高院衡量彭俞諺現從事便當店廚師，月薪2萬8千元至3萬2千元間，自稱高職畢業等狀況，判他3月徒刑，得易科罰金定讞。

米其林 詐欺 法國

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