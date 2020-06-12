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防疫裁罰強制執行 91件已繳清完成率近4成

中央社 / 台北12日電

法務部行政執行署今天表示，移送行政執行署各分署強制執行的防疫裁罰案件共249件，已執行完畢91件，完成率達36.5%，各分署持續執行中。

行政執行署副署長陳盈錦指出，違反新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫規定的裁罰案件，統計至11日共有710件，總金額達新台幣9283萬餘元，其中有249件因逾期未繳被移送行政執行署。

陳盈錦表示，249件強制執行案件的總金額達3988萬餘元，各分署已執行完畢91件，金額765萬餘元，完成率36.5%。

此外，各分署接獲移送執行百萬罰鍰的案件共9件，其中屏東2件都是外籍非法移工，到案後無可供執行資產，2人因違反移民法規，已於5月間被遣送出境；9件百萬罰鍰執行案，全數執行完畢1件。

陳盈錦指出，在行政院大力支持下，防疫裁罰案件自行繳納率較一般交通罰鍰案件高，當前疫情稍緩，呼籲民眾仍應遵守防疫規定，若逾期未繳而被移送，各分署必會努力執行。

行政院 屏東 疫情

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