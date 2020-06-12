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下場將如韓國瑜 陪審支持者批司法院長逆民意

聯合報 / 記者王宏舜賴佩璇／台北即時報導

陪審參審一併試行推動大聯盟周三向民進黨立法院黨團說明陪審、參審一併施行條文草案，民進黨黨團表示會儘速評估討論民間版的草案，再說明黨的立場。聯盟今天下午到司法院開記者會，要求院長許宗力與民團就此議題辯論，並批評蔡英文總統「遭綁架」。

出席記者會的包括台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍、民間司改會董事長林永頌和律師張靜等人。

聯盟表示，許宗力在今年3月16日「司法改革國是會議後半年報告」中宣示，只會推動參審一制施行，還將適用案件從1200件縮小到600件以下，他們認為這不尊重司改國是會議支持陪審制改革呼聲，甚至推翻自己指示前任秘書長呂太郎與民間協商二制併行的政治承諾。

聯盟今到司法院大門口，要求許宗力院長與民間代表就陪審參審一併進行公開辯論，「自己的政策自己辯護」，要許別躲在司法院象牙塔中暗地操控，讓蔡英文總統單獨面對民意。聯盟宣稱，10日晚間7點向民進黨立院黨團說明陪審、參審一併施行條文草案，已成功回應司法院、法務部所質疑的立法技術問題，證明二制可併行。他們希望許宗力「自己的政策自己辯護」，別讓蔡總統如同被司法院綁架。

林永頌表示，司改國是會議召開前，許就對參審制情有獨鍾，但司改委員對陪審、參審的意見不相上下，而2016年法官協會也對法官民調，贊成陪審與參審的約是四成多比五成多，差距不大，他不解司法院為何自行決定只能參審、不能陪審？

林說，與民進黨團協商時，聯盟強調3個在野黨都支持兩案併試行，但民進黨卻猶豫，原因就是「官僚保守、沒有前進思想」。

林說，蔡英文的施政，唯一成績低落的就是司法改革，如蔡想有歷史定位，必須廣納民意，不要被司法官僚綁架，小碎步的改革無法提升新法信賴度，希望陪審、參審制併試行6年。

鄭文龍指許宗力「反改革、反民意、反民主」，綁架了執政黨與總統，還稱這牽涉到台灣民主化與國家安全，並說若不從民意，下場就像被罷免的前高雄市場韓國瑜一樣。

司法院表示，推出的「國民法官」制揉合了參審、陪審兩制的精神，也符合國情，司法目前遭民眾詬病，很大一部分是因為覺得量刑不公，司法院認為國民法官制度可大幅降低這個問題，但陪審制下的陪審員無法參與量刑。

陪審參審一併試行推動大聯盟今到司法院前表達訴求，出席記者會的包括台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍（右二）、民間司改會董事長林永頌（左二）和律師張靜（左一）等人。記者王宏舜／攝影
陪審參審一併試行推動大聯盟今到司法院前表達訴求，出席記者會的包括台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍（右二）、民間司改會董事長林永頌（左二）和律師張靜（左一）等人。記者王宏舜／攝影
陪審參審一併試行推動大聯盟今到司法院前表達訴求，並演出行動劇。記者王宏舜／攝影
陪審參審一併試行推動大聯盟今到司法院前表達訴求，並演出行動劇。記者王宏舜／攝影
陪審參審一併試行推動大聯盟今到司法院前抗議，要求院長許宗力與民團就參審、陪審併試行議題辯論。記者王宏舜／攝影
陪審參審一併試行推動大聯盟今到司法院前抗議，要求院長許宗力與民團就參審、陪審併試行議題辯論。記者王宏舜／攝影

司法院 民進黨 許宗力

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