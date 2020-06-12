太陽花領袖有罪 律師團將「煽惑他人犯罪」聲請釋憲

太陽花學運成員6年前占領行政院，學運領袖魏揚等人一審被判無罪，台灣高等法院今年4月28日將魏等7人從無罪改依煽惑他人犯罪判2月至4月不等徒刑。民間司改會義務律師團今付高院遞上訴理由狀，並請最高法院裁定停審、將「煽惑他人犯罪」聲請釋憲。

高院指出，魏揚等人行為已逾越和平理性，非憲法保障言論自由的範疇。義務律師團、當事人今天下午到高院遞上訴理由狀，並請轉呈最高法院請求裁定停審、聲請大法官釋憲。

尤伯祥律師表示，律師團對於「煽惑他人犯罪罪」這條罪名違憲有很強烈的確認。因為這條罪的存在，任何人只要針對某一個法令，他認為違憲、不公平、不合法，進而號召大家舉行「公民不服從」。在這種情況下，就有可能必須付出被這罪名制裁危險。

因此，這條罪名的存在使得「公民不服從」的概念，事實上幾乎不可能不付出任何代價。這對於「公民不服從」是一種成本、威脅，使得「公民不服從」行動在我們社會沒辦法進行。

危險在於，會使得任何人想透過集會結社自由的行使，來訴諸社會大眾，讓社會大眾一起進行制度改革，但他隨時隨地都有可能被「煽惑他人犯罪罪」制裁。

尤伯祥認為，這對於台灣的民主自由發展都是不利的影響。因此，這條罪的存在是威權的遺緒，目前民主社會裡要廢止，或是由大法官宣告違憲。

目前案件已經進入三審階段，今天遞狀請求最高法院能夠開庭討論這條犯罪的合憲性，如果最高法院認為違憲，請停止審判，送大法官會議解釋。