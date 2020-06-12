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爆料「武漢阿伯」出沒鬧烏龍挨罰 女網友官司「大逆轉」

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市吳姓女子爆料，1月底有中年大叔在高雄捷運自稱「從武漢回來」，惹得外界一陣恐慌，警方也介入調查。記者賴郁薇／翻攝
高雄市吳姓女子爆料，1月底有中年大叔在高雄捷運自稱「從武漢回來」，惹得外界一陣恐慌，警方也介入調查。記者賴郁薇／翻攝
新冠肺炎疫情高峰時，吳姓女網友曾在在臉書「報廢公社二館」爆料說，有中年大叔在高雄捷運車廂狂講電話、自曝「從武漢回來」，鬧得人心惶惶。爭議的「武漢阿伯」經查辦，認定是「烏龍一場」，爆料的吳女遭認定故意散布謠言，月前被橋頭簡易庭裁處4千元罰鍰，但她不服抗告，近日裁定大逆轉，法官撤銷改判不罰，仍可抗告。

今年1月底，吳姓女網友在「爆廢公社二館」爆料，「剛剛我朋友從台北搭高鐵回高雄，在捷運上遇到這個阿伯」，透露「這個阿伯在電話中自稱從武漢回來，音量大到車廂的人都聽到了」，還表示整個車廂內的人都用白眼看他，最後阿伯在三多捷運站下車。

爆料消息瘋傳，外界撻伐聲浪四起，也引發警方關注。警方介入追查，確定可疑的「武漢阿伯」並無出入武漢紀錄，結果吳姓女網友反而因此惹上散布疫情謠言官司，遭依違反社維法移送法辦。

即便女網友解釋，發文前有撥打1922防疫專線確認，然而，橋頭簡易庭指出，1922防疫專線人員都表示「武漢已經封城兩天，他應該不可能剛從武漢回來......」，吳女卻仍執意爆料，擾亂視聽又增加社會防疫負擔，涉故意散布謠依社會秩序維護法，裁處4千元罰鍰，可抗告。言，

裁定出爐後，吳姓女網友不服提抗告，強調該發文內容都是有人親自見聞，自己也曾撥打1922防疫專線檢舉可疑大叔，發文只是單純敘述所聞事實及處理過程，並未提到男子有罹患武漢肺炎，也無散布不實謠言意圖，原裁定顯有不當，請求撤銷。

橋頭簡易庭再審理，指出吳女爆料文主要陳述與友人的談話內容、撥打防疫專線1922檢舉過程及回應等，全文都沒指稱男子是「武漢肺炎確診者」，況且，文中的大叔事後也坦承，確實透過電話跟朋友聊「武漢肺炎」。

合議庭認為，吳女發文並無渲染疫情細節，也有提到防疫專線人員回應，即使最後是「烏龍一場」，但考量吳只是一般民眾，並無調查權，且在衛生局人員聯繫後，就立即刪除貼文，顯然她沒有故意散布疫情謠言意思，審結撤銷原裁定，改判不罰，還能抗告。

武漢 新冠肺炎

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