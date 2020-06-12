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攜帶警用電擊器辯「娃娃機夾到的」 男子挨罰8000元
陳姓男子攜帶俗稱警用電擊器的電氣警棍被查獲，依違反社會秩序維護法移送法辦。陳辯稱，電氣警棍是在夾娃娃機夾到的，以為是手電筒等；台北地院審理，今天依攜帶經主管機關公告查禁的器械行為，裁罰陳8000元罰鍰。可抗告。
台北市警松山分局移送說，陳於本月3日深夜1時許，在麥帥一橋西往東方向被臨檢查獲攜帶電氣警棍1支，移送法院裁處。
陳姓男子辯稱，這支電氣警棍是他去年12月時，在台北火車站南陽街娃娃機店內夾到的，但已忘記店名；陳說，他一直以為電氣警棍是手電筒而已，否認對攜帶警用器械知情。
法院調查，扣案電氣警棍經測量，棍柄及棍身長為43公分，棍身長32公分，刻有「POLICE」，自外觀上看，與手電筒不同，陳的辯詞與常情悖離，難以採信。
裁定說，電氣警棍依警械使用條例、警械許可定製售賣持有管理辦法規定，非經內政部或其授權之警察機關許可，不得定製、售賣或持有，屬公告查禁的器械，可認定陳攜帶違禁品的事實，審酌他違犯情節、所生危害及態度，罰他8000元。
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