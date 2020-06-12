攜帶警用電擊器辯「娃娃機夾到的」 男子挨罰8000元

陳姓男子攜帶俗稱警用電擊器的電氣警棍被查獲，依違反社會秩序維護法移送法辦。陳辯稱，電氣警棍是在夾娃娃機夾到的，以為是手電筒等；台北地院審理，今天依攜帶經主管機關公告查禁的器械行為，裁罰陳8000元罰鍰。可抗告。

台北市警松山分局移送說，陳於本月3日深夜1時許，在麥帥一橋西往東方向被臨檢查獲攜帶電氣警棍1支，移送法院裁處。

陳姓男子辯稱，這支電氣警棍是他去年12月時，在台北火車站南陽街娃娃機店內夾到的，但已忘記店名；陳說，他一直以為電氣警棍是手電筒而已，否認對攜帶警用器械知情。

法院調查，扣案電氣警棍經測量，棍柄及棍身長為43公分，棍身長32公分，刻有「POLICE」，自外觀上看，與手電筒不同，陳的辯詞與常情悖離，難以採信。