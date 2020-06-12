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騙韓藝人與「史蒂芬史匹柏」合夥 經紀人遭求償150萬元

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

韓籍藝人宋讚養控告台灣經紀人李湘瑋。圖／翻攝自Youtube
韓籍藝人宋讚養控告台灣經紀人李湘瑋。圖／翻攝自Youtube

韓籍藝人宋讚養指控台灣經紀人李湘瑋騙他拍性愛影片、照片，一審去年依詐欺恐嚇、強制罪判處有期徒刑9月，得易科罰金。宋讚養另提民事訴訟請求給付精神慰撫金等共150萬元，台北地院今開庭，李男一早打電話請假，全案擇期再開。

檢方指控，宋讚養前年7月想來台發展，徵求經紀人，李湘瑋冒名「GINA YA」向宋誆稱熟悉「華研」音樂製作公司，與宋相約8月見面，謊稱家族開設的公司資本超過10億元等，另與韓國現代公司熟識，成功騙到宋與他簽藝人經紀約。

前年12月，李湘瑋假冒中環國際娛樂公司副總經理「楊雅琇」名義，騙稱可幫忙發展演藝事業，也可全面封殺他，再藉口與國際大導演史蒂芬史匹柏有合夥關係，正籌拍「侏羅紀公園」續集，再騙到宋與他簽約。

宋讚養事後在台沒有演出機會，對李湘瑋提告，台北地檢署偵辦，今年7月23日檢察官將李湘瑋起訴，李偵查中一度被聲押禁見獲准，法院審理，李否認恐嚇，承認詐欺，曾表示願意賠償宋讚養50萬元，但被宋拒絕。

台北地院去年12月間依詐欺、恐嚇、強制罪判處有期徒刑9月，得易科罰金。全案上訴二審審理中。宋讚養另提民事求償150萬元，北院今上午開庭，李男一大早打電話請假，聲稱自己發燒不便出庭，也沒有委任律師。

宋讚養則因不在境內，委請律師代理出庭，主張宋的身體健康、隱私受到侵害，求償財物損失及精神慰撫金共150萬元。法官庭末諭知候核辦。

恐嚇 詐欺

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